​«Бесправные» водители

С 1 января 2015 года в Казахстане введен в действие новый Административный кодекс, в котором ужесточена ответственность водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вплоть до ареста. Несмотря на это, продолжают регистрироваться дорожно-транспортные происшествия, совершенные теми, кто ранее был лишен прав. Что поражает: у этих нарушителей не были изъяты водительские удостоверения, в результате чего они снова садились за руль и продолжали ездить по неписаным правилам.

В частности, по вине таких лихачей в Павлодарской области, как озвучили на коллегии в областной прокуратуре, зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека, и получили различные телесные повреждения 17 граждан. Одна из причин продолжающихся нарушений, как считают прокуроры, безнаказанность, которая, в свою очередь, обусловлена значительным количеством неизъятых водительских удостоверений сотрудниками полиции при возбуждении административного производства.

Так, за анализируемый период судами области 6 147 лиц были лишены права управления транспортным средством, из них у 1 368 водительские удостоверения изначально не были изъяты сотрудниками полиции. Как сказал в своем выступлении начальник четвертого управления прокуратуры области Ренат Рахматолла, автолюбители прекрасно знают, за какие нарушения ПДД могут лишиться прав. Поэтому умышленно не предъявляют водительское удостоверение сотрудникам полиции, утверждая, что оно было утеряно. Полицейские же ничего не делают для того, чтобы вычислить нарушителей, не сдавших документ. Из 1 368 зарегистрированных фактов ориентировки направлены по 660. 179 удостоверений затем были изъяты. Работа по 1 189 постановлениям остается неисполненной.

Прокуратурой области в адрес ДВД направлено представление с требованием принять все предусмотренные законом меры по изъятию водительских удостоверений у совершивших различные нарушения ПДД, за которые предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до 10 лет. Но и это еще не все. Так как сейчас все сведения интегрированы, прокуроры предложили внести в базу данных новый пункт – «лишен прав и не предоставил водительское удостоверение». Письмо с этим предложением будет направлено прокуратурой в управление правовой статистики. Таким образом, когда сотрудник дорожной полиции остановит водителя, например, за превышение скорости, он увидит по базе злостного нарушителя.

К тому же, как подчеркнули представители надзорного органа, есть и другие меры законодательного воздействия на таких хитрецов, и их необходимо применять в полной мере.