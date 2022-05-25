Общество Беспрецедентная история: жителям Шымкента удалось через суд отстоять местный стадион 25 мая 2022 г. 1:30 Любовь Доброта Стадиону быть! Так постановил специализированный межрайонный экономический суд Шымкента, рассмотрев исковое заявление населения жилого массива Кызылжар. История о том, как жители отстаивали местный стадион, расположенный рядом со школой, беспрецедентна по своей сути. И то, что им удалось довести до логического завершения земельный спор и вернуть участок в коммунальную собственность, подтверждает: никогда не надо опускать руки, добиваясь справедливости. О том, как на месте спортивной площадки оперативно вырыли котлован, «Казахстанская правда» рассказывала в публикации «Земля раздора» 29 ноября 2021 года. Жителей Кызылжара возмутило строительство медицинского центра на месте стадиона, который люди методом асара начали обустраивать еще с 60-х годов прошлого столетия. Здесь установили футбольные ворота, обустроили газон, соорудили скамейки для зрителей, а вокруг высадили деревья, чтобы болельщикам и футболистам было комфортно. Впрочем, здесь не только играли в футбол, но и проводили уроки физкультуры ученики местной школы № 53 им. Хамзы. Другой спортивной площадки у учебного заведения нет. Более того, в 1999 году стадион вместе с пристройками передали на баланс этой школы. Молодежь и подростки жилого массива проводили на этом участке все свободное время, играя не только в футбол, но и волейбол, баскетбол, занимались боксом и восточными единоборствами. Других мест для проведения досуга в этом жилом массиве, еще не так давно бывшем пригородом Шымкента, просто не существует. Поэтому вполне объяснимо, что местные жители грудью встали на защиту стадиона, когда сюда приехала строительная техника. О том, что городская власть решила вместо стадиона построить частный медицинский центр, проинформировать жителей никто не счел нужным. Узнав о намерениях властей лишить их детей возможности бесплатно заниматься физкультурой и спортом, люди буквально кинулись наперерез экскаваторам. На защиту строителей пустили весь административный ресурс: полиция окружила стройплощадку, пытаясь утихомирить возмущающихся людей. На место приехал даже аким города Мурат Айтенов, сначала безапелляционно заявив, что это не стадион, а потом пообещал построить новое современное комфортное спортивное сооружение. Правда, не уточнил при этом где, ведь свободной земли в жилом массиве тоже нет. А потому предпочел рассказать, как заботится о всестороннем развитии и здоровье местного населения. И даже пообещал организовать автобусы, которые будут возить детей в другие спортивные центры. С тех пор ни одного такого рейса так и не состоялось. Видимо, не очень-то веря речам акима, жители оставались непреклонны, требуя вернуть земельный участок, который, кстати, по генеральному плану значится под спортивным объектом. Местная же власть обязана неукоснительно следовать основному градостроительному документу при застройке города. Кызылжарцы вступили в неравную и изнурительную борьбу, отправив десятки заявлений во всевозможные инстанции. Снарядили даже ходоков в столицу. Но отовсюду получали откровенные отписки. Пришлось нанять адвоката, чтобы он как человек, знающий юридические тонкости, помог разобраться в витиеватых формулировках. Единственный орган, который встал на сторону населения – Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства. Внеплановая проверка с выездом на место показала, что акимат Шымкента нарушил все, что только было можно, и предоставил землю под строительство частного медцентра на месте стадиона в обход нормативно-правовых актов. Выяснилось, что в ноябре 2017 года участок площадью 2,7 га с действующим стадионом постановлением акима Шымкента передан на баланс управления здравоохранения города под строительство поликлиники. Спустя почти три года 2 га этого участка оказались во временном пользовании социально-предпринимательской корпорации (СПК) Shymkent. И то, что земля была передана во временное пользование, не помешало СПК в марте 2021 года продать ее ТОО “Medikal Centrе Shubarsu” под строительство частного медцентра. Этого было достаточно, чтобы новый собственник кинулся рьяно осваивать землю, в считанные дни снеся скамейки, ворота, деревья. По мере того, как увеличивалась глубина котлована под будущую стройку, крепла и решимость населения Кызылжара отстоять стадион. В этой борьбе неоценимой оказалась поддержка Комитета по управлению земельными ресурсами, который потребовал, чтобы Шымкентский городской акимат и СПК отменили свои решения. Реакция на предписание земельного ведомства оказалась нулевой. Чиновники в открытую проигнорировали его, так и не устранив выявленные нарушения в отведенные на это два месяца, и не отменили принятые решения. Не отреагировали ни местная исполнительная власть, ни застройщик и на решение экономического суда Шымкента, предписывающего остановить возведение частного медицинского центра на время судебного разбирательства. Стройка, наоборот, наращивала темпы. Новые собственники земельного участка, словно предчувствуя, что отступить все же придется, спешили построить здание, чтобы затем иметь наглядный аргумент в свою защиту. Исковое заявление на протяжении нескольких месяцев «футболили» из одного суда в другой, пока его не принял к рассмотрению специализированный межрайонный экономический суд Шымкента. И процедура передачи земли частному застройщику была признана нарушением закона. – Посмотрите, во что превратили наш стадион, – показывает огромный котлован и наваленные вокруг кучи бетонных плит местная жительница Мухаббат Еганбердиева, практически год активно отстаивающая с единомышленниками земельный участок. – Труд нескольких поколений пошел прахом. Сколько лет росли наши деревья – теперь одни пни валяются. Мы рады, что суд встал на нашу сторону, хотя даже городская прокуратура не поддержала исковое заявление. Представляете, какое мощное сопротивление нам пришлось пережить! И еще не известно, как будут развиваться события дальше. Но даже если решение и вступит в законную силу, нам придется подавать еще один судебный иск в отношении незаконного застройщика, чтобы добиться восстановления стадиона.