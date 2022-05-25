Общество
Беспрецедентная история: жителям Шымкента удалось через суд отстоять местный стадион
Любовь Доброта

Стадиону быть!

Так постановил специализированный межрайонный экономический суд Шымкента, рассмотрев исковое заявление населения жилого массива Кызылжар.

История о том, как жители отстаивали местный стадион, расположенный рядом со школой, беспрецедентна по своей сути. И то, что им удалось довести до логического завершения земельный спор и вернуть участок в коммунальную собственность, подтверждает: никогда не надо опускать руки, добиваясь справедливости.

О том, как на месте спортивной площадки оперативно вырыли котлован, «Казахстанская правда» рассказывала в публикации «Земля раздора» 29 ноября 2021 года. Жителей Кызылжара возмутило строительство медицинского цент­ра на месте стадиона, который люди методом асара начали обустраивать еще с 60-х годов прошлого столетия. Здесь установили футбольные ворота, обустроили газон, соорудили скамейки для зрителей, а вокруг высадили деревья, чтобы болельщикам и футболистам было комфортно.

Впрочем, здесь не только играли в футбол, но и проводили уроки физкультуры ученики местной школы № 53 им. Хамзы. Другой спортивной площадки у учебного заведения нет. Более того, в 1999 году стадион вместе с пристройками передали на баланс этой школы.

Молодежь и подростки жилого массива проводили на этом участке все свободное время, играя не только в футбол, но и волейбол, баскетбол, занимались боксом и восточными единоборствами. Других мест для проведения досуга в этом жилом массиве, еще не так давно бывшем пригородом Шымкента, просто не существует.

Поэтому вполне объяснимо, что местные жители грудью встали на защиту стадиона, когда сюда приехала строительная техника. О том, что городская власть решила вместо стадиона построить частный медицинский центр, проинформировать жителей никто не счел нужным. Узнав о намерениях властей лишить их детей возможности бесплатно заниматься физкультурой и спортом, люди буквально кинулись наперерез экскаваторам.

На защиту строителей пус­тили весь административный ресурс: полиция окружила стройплощадку, пытаясь утихомирить возмущающихся людей. На место приехал даже аким города Мурат Айтенов, сначала безапелляционно зая­вив, что это не стадион, а потом пообещал построить новое современное комфорт­ное спортивное сооружение. Правда, не уточнил при этом где, ведь свободной земли в жилом массиве тоже нет. А потому предпочел рассказать, как заботится о всестороннем развитии и здоровье местного населения. И даже пообещал организовать автобусы, которые будут возить детей в другие спортивные центры. С тех пор ни одного такого рейса так и не состоялось.

Видимо, не очень-то веря речам акима, жители оставались непреклонны, требуя вернуть земельный участок, который, кстати, по генеральному плану значится под спортивным объектом. Местная же власть обязана неукоснительно следовать основному градострои­тельному документу при застройке города.

Кызылжарцы вступили в неравную и изнурительную борьбу, отправив десятки заявлений во всевозможные инстанции. Снарядили даже ходоков в столицу. Но отовсюду получали откровенные отпис­ки. Пришлось нанять адвоката, чтобы он как человек, знающий юридические тонкости, помог разобраться в витиеватых формулировках.

Единственный орган, который встал на сторону населения – Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства. Внеплановая проверка с выез­дом на место показала, что акимат Шымкента нарушил все, что только было можно, и предоставил землю под строи­тельство частного медцентра на месте стадиона в обход нормативно-правовых актов.

Выяснилось, что в ноябре 2017 года участок площадью 2,7 га с действующим стадио­ном постановлением акима Шымкента передан на баланс управления здравоохранения города под строительство поликлиники. Спустя почти три года 2 га этого участка оказались во временном пользовании социально-предпринимательской корпорации (СПК) Shymkent. И то, что земля была передана во временное пользование, не помешало СПК в марте 2021 года продать ее ТОО “Medikal Centrе Shubarsu” под строительство частного медцентра.

Этого было достаточно, чтобы новый собственник кинулся рьяно осваивать землю, в считанные дни снеся скамейки, ворота, деревья. По мере того, как увеличивалась глубина котлована под будущую стройку, крепла и решимость населения Кызылжара отстоять стадион.

В этой борьбе неоценимой оказалась поддержка Комитета по управлению земельными ресурсами, который потребовал, чтобы Шымкентский городской акимат и СПК отменили свои решения. Реакция на предписание земельного ведомства оказалась нулевой. Чиновники в открытую проигнорировали его, так и не устранив выявленные нарушения в отведенные на это два месяца, и не отменили принятые решения.

Не отреагировали ни местная исполнительная власть, ни застройщик и на решение экономического суда Шымкента, предписывающего остановить возведение частного медицинского центра на время судебного разбирательства. Стройка, нао­борот, наращивала темпы. Новые собственники земельного участка, словно предчувствуя, что отступить все же придется, спешили построить здание, чтобы затем иметь наглядный аргумент в свою защиту.

Исковое заявление на протяжении нескольких месяцев «футболили» из одного суда в другой, пока его не принял к рассмотрению специализированный межрайонный экономический суд Шымкента. И процедура передачи земли частному застройщику была признана нарушением закона.

– Посмотрите, во что превратили наш стадион, – показывает огромный котлован и наваленные вокруг кучи бетонных плит местная жительница Мухаббат Еганбердиева, прак­тически год активно отстаивающая с единомышленниками земельный участок. – Труд нескольких поколений пошел прахом. Сколько лет росли наши деревья – теперь одни пни валяются. Мы рады, что суд встал на нашу сторону, хотя даже городская прокуратура не поддержала исковое заявление. Представляете, какое мощное сопротивление нам пришлось пережить! И еще не известно, как будут развиваться события дальше. Но даже если решение и вступит в законную силу, нам придется подавать еще один судебный иск в отношении незаконного застройщика, чтобы добиться восстановления стадиона.

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