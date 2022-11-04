БесПРОБЛЕМНЫЙ бизнес

В преддверии X съезда НПП РК «Атамекен» казахстанские предприниматели тренировались задавать неудобные вопросы.

На предсъездной рабочей встрече бизнес-сообщества с центральным государственными органами, прошедшей на площадке НПП РК «Атамекен», как говорится, яблоку негде было упасть. Оно и понятно: предпринимателям есть о чем сказать, и в первую очередь о трудностях, с которыми они сталкиваются в каждодневной работе.

Например, не первый год отечественные аграрии поднимают вопросы нехватки поливной воды, изношенности сельхозтехники и льготного кредитования. По словам президента ОЮЛИП «Союз картофелеводов и овощеводов» Кайрата Бисетае­ва, на сегодняшний день 95% рас­тительного массива – почти 1,2 млн гектаров южных регио­нов – орошается с помощью бороздового полива.

– Данная технология весьма устаревшая. Назрела необходимость разработки отдельной программы по переводу бороздового полива на капельное орошение, – сказал Кайрат Бисетаев.

Не меньше проблем в области градостроительной отрасли. О том, что нынешняя система забюрократизирована и порож­дает коррупционные риски, в свое время говорил и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Четыре года назад представители НПП «Атамекен» совместно с сотрудниками Ассоциации застройщиков страны провели анализ отраслевого законодательства. В итоге были выявлены значительные проб­лемы, в том числе и на законодательном уровне. Как отметил председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, начиная еще с 2016 года палата совместно с бизнес-сообществом поднимала вопрос о создании градостроительного кодекса.

– Сегодня, когда Глава государства озвучил необходимость принятия градостроительного кодекса, мы четко понимаем, что никто больше не сможет трактовать нормативно-правовые акты в своих интересах, тем самым искусственно создавая барьеры для предпринимателей. Мы ожидаем, что принятие нового документа станет своеобразным импульсом для строительной отрасли и поз­волит вывести ее на качественно новый уровень, – сказал глава НПП.

Не остались без внимания и другие проблемы.

– Национальной палатой ведется Реестр системных проб­лем, которые поступают от регионов, ассоциаций и субъектов предпринимательства. На прошлом съезде всего поступило 254 системные проблемы. На сегодня 15 из них решены, 154 – в работе отраслевых департаментов палаты и госорганов, 100 рассмотрены. На Х съезд от бизнеса в регионах, отраслевых ассоциаций поступило порядка 160 проблемных вопросов, – подчеркнул Раимбек Баталов.