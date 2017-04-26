​Беспроигрышное «золото»

Чемпионом РК стал международный гроссмейстер Ринат Джумабаев. Столичный шахматист, не проиграв ни одной партии, набрал 9 очков из 11 возможных и уверенно первенствовал в турнире.

На последующих призовых мес­тах международные гроссмейстеры Ануар Исмагамбетов (8 очков) и Муртас Кажгалеев (7,5), четвертым с теми же 7,5 очками стал Азамат Утегалиев. В мужском чемпионате приняла участие женский гроссмейстер Динара Садуакасова. Она набрала 4,5 очка и заняла 8-ю строчку итогового протокола.