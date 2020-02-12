​Бесславный конец «пирамиды»

Руководители данной финансовой организации, а это двое граждан Российской Федерации, задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмот­ренного статьей УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

В офисе компании проведены обыски, в ходе которых изъяты документация и компьютерная техника. На сегодня в числе вкладчиков сомнительной финансовой пирамиды значатся более 10 тыс. граждан. Сумма нанесенного ущерба подсчитывается.

По словам заместителя начальника департамента полиции Самата Аисова, в договорах, заключаемых с гражданами, указан перечень услуг, оказываемых ТОО «Голд». Это услуги по оценке ювелирных изделий, консультации в сфере их продажи, сервисное обслуживание. Выяснилось, что у физичес­ких лиц, граждан РФ и у компании не было никаких счетов. Не велся бухгалтерский учет.