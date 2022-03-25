Полицейские Алматинской области раскрыли убийство молодой женщины, которая почти три недели числилась пропавшей без вести, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ее бывший супруг, помещенный сейчас под стражу.

Трагедия произошла в селе Акшатоган Коксуского района, где 7 марта бесследно исчезла 25-летняя женщина, которая проживала одна и воспитывала малолетнего сына.

Заявление о пропавшей без вести в районную полицию поступило 9 марта, но ее первоначальный поиск оказался безрезультатным.

24 марта в ходе проверки версии об убийстве был допрошен ее 29-летний бывший муж. В итоге мужчину задержали по подозрению в причастности к преступлению. По предварительной версии он задушил жену в приступе ревности. Место захоронения тела жертвы удалось отыскать на окраине поселка с помощью служебно-розыскной собаки.

По показаниям задержанного он расстался с женой и проживал в Талдыкоргане. Периодически приезжал к ней, чтобы увидеться с ребенком. 7 марта он находился в алкогольном опьянении и во время очередного визита между ними происходит ссора, которая заканчивается убийством женщины.

Расследование проводится по уголовной статье «Убийство».