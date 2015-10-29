Бессмертная дивизия Свежий выпуск 533 Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

В последние годы появились публикации, где утверждается, что история 28 героев-панфиловцев – вымысел. Однако авторы картины «28 панфиловцев», также опираясь на документы, считают бесспорным подвиг советских солдат, воевавших в составе 4-й роты второго батальона 316-й стрелковой дивизии. Той самой, которая была сформирована летом 1941 года в Алма-Ате.

Ким Дружинин и Андрей Шальопа – выпускники актерского факультета Санкт-Петербургской государственной театральной академии – пришли к этой картине не сразу. За свое детище молодые кинематографис­ты боролись почти шесть лет. Идея создать свою версию о подвиге 28 панфиловцев родилась у них еще в 2009 году.

– После этого мы стали обращаться с письмами в разные инстанции – к продюсерам, прокатчикам и так далее, – рассказывает побывавший в октябре в Алматы Ким Дружинин. – Но никто нам не верил и давать деньги под сценарий дорогого военного кино двум малоизвестным режиссерам не собирался. Я бы на их месте поступил так же. Таких, как мы, с улицы, приходит много. Доверять немалые деньги людям, у которых нет ни съемочного опыта, ни четко спрогнозированного бюджета, действительно, было бы безрассудством. И тогда мы решили снять его на свои деньги. Сделали тизер (что-то вроде снятого на пленку синопсиса, предваряющего кино) и выложили его в Интернет.

Интернет-сообщество выразило интерес к нашему проекту тем, что стало скидываться. Когда набралось 3,5 миллиона рублей, мы остановили сбор, предложив снять на эти деньги пробные сцены. «Посмотрите их, а дальше решайте сами – продолжать сбор или нет», – сказали мы всем. Так и сделали: сняли одну сцену. Когда выложили ее в Интернет, сообщество опять отреагировало. В этот раз 3,5 миллиона было собрано уже не за месяц, а за три дня. И мы поняли, что такое кино людям нужно, они хотят, чтобы мы его снимали. После этого нами уже заинтересовалось Министерство культуры Российской Федерации, а потом и Казахстан тоже захотел помогать. Ваша страна выделила на постобработку нашего кино 18 миллионов рублей. В Алматы я приехал, чтобы снять кадры с памятником 28 панфиловцам, которые, возможно, вой­дут в эпиграф фильма, а может – в эпилог.

Бюджет фильма – 2 млн долларов. Для военного кино это немного, но недос­тающее, по словам Кима Дружинина, они с Андреем Шальопой дополнили своей собственной кровью и потом. Чтобы снять свою выстраданную картину, начиная с зимы 2014 года они 4,5 месяца провели в окопах, в снегу и грязи. Что касается актеров, то в их картине, скажем так, заняты люди с неприевшимися зрителю лицами: авторы сознательно искали молодых талантливых ребят.

– Сняв фильм о бессмертной дивизии, мы хотим дать жителям некогда большой державы еще один повод гордиться своей историей и своими людьми, – говорит Ким. – Вся картина – это, в принципе, одна большая батальная сцена, воссозданная в деталях по воспоминаниям оставшихся в живых участников боя у разъезда Дубосеково. В частности, на показаниях бывшего командира стрелкового полка 316-й дивизии Ильи Капрова, где есть такие строки: «…В составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота, и действительно дралась геройски. Из роты погибли свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах».

130-минутная картина уже смонтирована и озвучена, но показывать зрителю ее еще рано, считают создатели. Сейчас, как сообщил Ким, идет цветокоррекция и компьютерная обработка. Широкий прокат во всех кинотеатрах России, Казахстана и Киргизии, из чьих граждан формировалась легендарная дивизия под командованием генерала Панфилова, пройдет в феврале следующего года.