"Бессмертный полк": жители городов мира вспоминают погибших в ВОВ

Памятная акция "Бессмертный полк", приуроченная к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, проходит в городах мира с 5 по 10 мая, передает РИА Новости
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Так, акция, которая состоялась в воскресенье в Манчестере, собрала около 150-200 человек.
По словам представителя посольства РФ в Великобритании, в акции памяти приняли участие представители администрации Манчестера, члены организации ветеранов войн в Великобритании Королевский Британский легион, представители Русской православной церкви, а также члены русской общины города.
"После шествия состоялся торжественный митинг, на котором участники акции выступили с речами, затем были исполнены песни военных лет и выступили музыкальные коллективы из России", – сказал представитель посольства РФ.
Впервые акция "Бессмертный полк" в Манчестере состоялась в 2016 году. С тех пор мероприятие, как и в других британских городах, стало традиционным.
Так, в воскресенье память советских войнов почтили в британских городах Дерби и Мансфилде. Ранее акция памяти прошла в Оксфордшире. В Лондоне шествие состоится в День Победы 9 мая.
Также памятная акция прошла в воскресенье в бельгийском Льеже, городе-побратиме Волгограда. Мероприятие собрало на военном мемориале "Цитадель", где захоронены воевавшие в движении Сопротивления советские военнослужащие, порядка 150 человек – представителей русскоязычной общины Бельгии, посольства РФ и общественных организаций.
Участники памятной церемонии принесли портреты своих родственников, воевавших во Второй мировой войне, цветы и флаги – российский, бельгийский и советский. Были исполнены гимны Бельгии и РФ, представители российского посольства и общественных организаций выступили с торжественными речами, прозвучали песни военных лет. Затем был проведен молебен и колонна двинулась маршем по городским улицам к расположенной поблизости стеле в честь погибших в двух мировых войнах.
Шествие "Бессмертного полка" состоялось также в Лиссабоне. В акции приняли участие 1200 человек, сообщили в посольстве России в португальской столице.
Колонну возглавила певица Юлия Самойлова – российская участница международного музыкального конкурса "Евровидение", который проходит в этом году в Лиссабоне.
Люди несли портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла под музыку и песни военных лет. Развевались знамена России, Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, георгиевские ленточки и флажки Дня Победы, копии Знамени Победы.
Акция "Бессмертный полк" также прошла в ряде городов Испании. Только в Мадриде в ней приняли участие, по оценкам полиции, около 500 человек, по данным организаторов, полторы тысячи.
Шествие проследовало по центральным улицам испанской столицы – аллеям Прадо и Реколетос, праздник завершился концертом на площади Колумба.
Над шествием развевались флаги СССР, Второй Испанской Республики, России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Беларуси. Под песни военных лет и песни о войне, под голос Юрия Левитана, зачитывающего сводки с фронтов, колонна двигалась по центру Мадрида. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали мадридский "Бессмертный полк" на телефоны.
Колонны "Бессмертного полка" также прошли по улицам других городов Испании – Барселоны, Аликанте, Сантандера, Сан-Себастьяна и Льорет-де-Мар.
Акция состоялась в воскресенье и в центре Стокгольма.
"Мы довольны проведенной акцией. Все прошло хорошо и спокойно", – сказала одна из организаторов акции Людмила Сигель.
По ее словам, шведская полиция подсчитала, что в акции приняли участие около 500 человек. Приблизительно столько же человек участвовали в акции в прошлом году.
Манифестации на площади Мариеторйет в центре Стокгольма. "Люди пришли с фотографиями своих погибших родственников, и впервые в этом году многие смогли рассказать собравшимся с микрофоном в руках о своих родственниках", – сказала она.
После этого участники акции прошли несколько сотен метров к другой площади – Медборгарплатсен, где продолжили свою акцию памяти.
"Манифестация вызвала любопытство многих шведов, которые останавливались и спрашивали о том, что такое "Бессмертный полк" и что за ленточки у людей. Мы поясняли", – отметила организатор.
Проживающие в Швеции выходцы из России проводят акцию в Стокгольме четвертый год.
Акция "Бессмертный полк" также прошла в воскресенье в Стамбуле. В ней приняли участие около 700 человек, сообщил пресс-секретарь генконсульства России в этом турецком городе Сергей Лосев.
В субботу акция "Бессмертный полк" прошла в Анкаре, 9 мая шествие состоится в Анталье.
"Сегодня в Стамбуле при поддержке генконсульства России в четвертый раз прошла акция "Бессмертный полк". В шествии и митинге на острове Хейбелиада, несмотря на непогоду, приняло участие около 700 человек. Почтить память ветеранов Великой Отечественной войны собрались соотечественники из России и других союзных республик бывшего СССР", – сказал он.
По данным ТАСС
, более 400 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Филадельфии.
"Шествие началось от ратуши Филадельфии, проходит через практически весь центр города до набережной реки Делавэр. Там состоится финальный митинг", – рассказал организатор акции Виктор Поповкин.
По его словам, в акции участвовали и американцы, которые исполняли песни, в том числе "Катюшу".
"Поют на английском языке, но многие слова произносят на русском", – уточнил Поповкин. По его оценке, длина маршрута шествия составила 2,25 км. На улицах, по которым он пролегает, власти города перекрыли автомобильное движение.
"Я разговаривал лично с городским куратором особых мероприятий, объяснил ему концепцию нашего события на этот год, что мы собой представляем, кто именно идет, что идут дети, внуки тех, кто погиб в боях и отстоял мир от фашизма. Нам перезвонили, сказав, что для марша мира выделена охрана, что мы можем идти по улице Маркет-стрит (главная торговая улица Филадельфии) в сопровождении полицейских", – рассказал Поповкин.
Он отметил, что приятно удивлен тем, что власти города выделили для "Бессметного полка" сцену, инженера по звуку, микрофоны, колонки.
"Мы очень тронуты вниманием города", – заметил организатор акции.
"Бессмертный полк" в США
В этом году в США акции "Бессмертный полк" проходят с 5 по 10 мая в 28 городах, в том числе в Бостоне (штат Массачусетс), Сан-Диего (штат Калифорния), Хьюстоне (штат Техас) и Нью-Йорке.
Как сообщает ТАСС, около 8 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Торонто.
Фото ТАСС
"У нас в этом году была сформирована огромнейшая колонна. По нашей оценке, в ней было около 5 тысяч человек, такого многочисленного "Бессмертного полка" в русскоязычном районе Торонто еще не было", – сообщила лидер общественного движения "Русский мир Канады" Алла Суворова.
Она организовывала и курировала так называемую северную колонну единой акции в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. По словам Суворовой, шествие началось с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
"Все прошло очень волнительно, в колонне было много детей и молодежи, к нам пришли десять ветеранов, которым люди дарили цветы и поздравляли с праздником", – отметила собеседница агентства, добавив, что акция завершилась без происшествий.
Вторая колонна (южная) была сформирована в центральной части Торонто.
"Впереди колонны ехал автомобиль с ветеранами, их было восемь человек, им уже по 93-95 лет, все с орденами и медалями", – сообщил руководитель группы "Русская Канада" Леон Мицнер. По его словам, в шествии приняли участие не только жители мегаполиса, но и соотечественники, проживающие в других городах провинции Онтарио и даже в США.
"Хочу отметить, что у нас было много молодежи, много семей с детьми. Это говорит о том, что акция "Бессмертный полк" в Торонто будет жить. По нашей оценке, в шествии участвовали около трех тысяч человек. Люди пели песни, читали стихи и поздравляли друг друга, все прошло отлично и без происшествий", – сказал собеседник агентства.
Акция "Бессмертный полк" также прошла в Йоханнесбурге на территории храма преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви. Почтить память ветеранов Великой Отечественной войны собрались более 200 человек, что, по свидетельству представителей российской общины в ЮАР, является рекордом с 2016 года, когда было положено начало традиции проводить здесь подобные шествия.
Портреты бойцов армии победителей, георгиевские ленточки, полевая кухня и фронтовые сто грамм – на празднике присутствовали все эти ставшие уже неизменными атрибуты празднования Дня Победы. Главное внимание собравшихся российских соотечественников и их южноафриканских гостей было отдано двум проживающим в ЮАР ветеранам – 90-летнему Валентину Павловичу Аринину, призванному в армию в октябре 1944 года и принявшему участие в боях за освобождение Украины, и 94-летней Ципре Абрамовне Майбурд, оказывавшей на протяжении всей войны медицинскую помощь раненным бойцам в хирургическом отделении госпиталя Института имени Склифосовского в Москве.
"Бессмертный полк" – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. С 2015 года она стала общероссийской.
По информации РИА Новости, в 2017 году акция "Бессмертный полк" собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, США, Франция и Великобритания.