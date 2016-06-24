​Бесспорная роль совета

– Символично, что заседание проходит в год 25-летия Независимости Казахстана и создания СНГ, – сказала Госсекретарь, приветствуя участников встречи. – Также важно, что тема модернизации аграрного образования стала главной в повестке, поскольку продовольственное обеспечение сегодня – одна из основных тем мирового развития.

Госсекретарь напомнила, что в Стратегии «Казах­стан-2050» Глава государства назвал одним из вызовов современности угрозу глобальной продовольственной безопасности. Поэтому продовольственное обеспечение как часть национальной безопасности является одним из главных условий развития страны. Так, в программе «Агробизнес-2020» поставлена задача перевода АПК на инновационные рельсы. Переход к новому технологическому укладу и ставит одной из целей модернизацию аграрного образования.

В Казахстане одним из флагманов аграрной нау­ки Госсекретарь назвала КазНАУ. Вуз одним из первых в стране начал осуществлять трансформацию в национальный исследовательский университет и развивать механизмы интеграции науки, образования и производства. В прошлом году по поручению Президента Нурсултана Назарбаева здесь создали Национальный аграрный научно-образовательный центр. В его состав вошли 23 НИИ, 14 опытных станций, центры распространения знаний и коммерциализации, а также три аграрных вуза – Казахский национальный аграрный университет, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина и Западно-Казахстанский аграрно-техничес­кий университет им. Жангир-хана.

– Мы ознакомились с новой структурой – создавае­мым при КазНАУ агротехнологическим хабом, – продолжила Гульшара Абдыкаликова. – Он будет заниматься трансфертом и развитием новых технологий в сельском хозяйстве. И станет связующим звеном между теорией и прак­тикой.

В этот же день в вузе открыли Центр устойчивого земледелия, который проводит зондирование сельхозземель беспилотными аппаратами. Это значительно поможет сельским предпринимателям принимать свое­временные решения по обработке почвы, посеву и защите растений. Переход сельского хозяйства в разряд высокотехнологичных отрас­лей чрезвычайно важен, поскольку очевидно, что конкурентоспособность сегодня напрямую зависит от эффективности технологий.

Госсекретарь также сообщила гостям, что за годы независимости Казах­стан превратился в одну из 50 развитых стран мира и в Глобальном индексе конкурентоспособности занимает 42-е место. ВВП страны за 25 лет вырос в 20 раз; средняя зарплата – в 17 раз; создано почти 2 млн рабочих мест. Только по одной программе индустриализации реализованы 900 проектов на 3,8 трлн тенге. В структуре экономики получили развитие такие новые сектора, как робототехника, космические и нанотехнологии, генная инженерия.

Наглядным свидетельством поступательного и устойчивого развития Г. Абдыкаликова назвала предстоящее проведение Меж­дународной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

В работе Совета принимали участие свыше 30 ректоров из 10 стран СНГ, представители Минсельхоза, ученые и практики. Они ознакомились с учебно-научно-производственными центрами КазНАУ, обменялись опытом в области трансформации вузов в исследовательские университеты, говорили о государственно-частном партнерстве. Были обсуждены такие воп­росы, как международное сотрудничество в открытии новых аграрных специальностей, разработка совместных программ. Таким образом, алматинская встреча подтвердила бесспорную роль Совета в деле подготовки кадров для аграрного сектора стран СНГ.