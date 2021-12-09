Бесспорные достижения

Я для себя совершенно точно уяснил, что главным бесспорным достижением суверенного Казахстана является рождение современного государства, обладающего всеми жизненными ценностям: народом, живущим в мире и согласии, развивающейся экономикой, динамичным культурно-информационным пространством, стабильной социально-политической реальностью.

Другое бесспорное достижение – стопроцент­ная демаркация государственных границ. Также бесспорно то, что пришло прогрессивное, открытое миру молодое поколение, принимающее на себя ответственность за дальнейшее развитие страны.

И конечно, на Земле нет другой территории и другого Отечества для народа Казахстана. И от нас самих зависит, как сберечь нашу страну, делать ее процветающей, чтобы здесь могли жить мы сами, наши дети и внуки.