Бесценен опыт старшего поколения Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Первой в нынешнем году была встреча с писательницей Дильдой Матайкызы. Ректор университета, профессор Бейбут Мамраев напомнил студентам, что она автор книг-размышлений «Тәрбие туралы толғаныс», «Айналайындарым менің», «Ұрпаққа аманат», «Ұрпағым саған айтам», «Ана туралы жыр», в которых поднимаются такие темы, как роль и проблемы воспитания молодого поколения, образование, семейные ценности, этнопедагогика, история. Эти книги очень востребованы, по просьбе читателей они несколько раз переиздавались.

– Эти труды имеют огромное значение для педагогов, воспитателей и, следовательно, для всех нас, поскольку в нашем университете обучаются будущие педагоги, – подчеркнул Бейбут Мамраев.

Размышления Дильды Матайкызы, много лет проработавшей в системе здравоохранения и образования, об особенностях нравственного воспитания подрастающего поколения, о сохранении традиционных ценностей остаются актуальными по сей день. Отвечая на вопросы студентов, она рассказала, что подтолкнуло ее взяться за перо:

– Желание передать опыт преодоления трудностей, ведь на нашу долю выпало немало невзгод. Однако я убедилась, что человек своим трудом может добиться поставленных целей. Главное – быть верным себе и своей мечте.

В беседе приняли участие генеральный директор Национальной библиотеки РК, известный писатель Алибек Аскар, директор издательства «Өлке» Мереке Кулькенов, а также преподаватели и ветераны педагогики. В завершение встречи состоялась презентация переизданной книги.