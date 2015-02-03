Бесценен опыт старшего поколения

Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау
Первой в нынешнем году была встреча с писательницей Дильдой Матайкызы. Ректор университета, профессор Бейбут Мамраев напомнил студентам, что она автор книг-размышлений «Тәрбие туралы толғаныс», «Айналайындарым менің», «Ұрпаққа аманат», «Ұрпағым саған айтам», «Ана туралы жыр», в которых поднимаются такие темы, как роль и проблемы воспитания молодого поколения, образование, семейные ценности, этнопедагогика, история. Эти книги очень востребованы, по просьбе читателей они несколько раз переиздавались.
– Эти труды имеют огромное значение для педагогов, воспитателей и, следовательно, для всех нас, поскольку в нашем университете обучаются будущие педагоги, – подчеркнул Бейбут Мамраев.
Размышления Дильды Матайкызы, много лет проработавшей в системе здравоохранения и образования, об особенностях нравственного воспитания подрастающего поколения, о сохранении традиционных ценностей остаются актуальными по сей день. Отвечая на вопросы студентов, она рассказала, что подтолкнуло ее взяться за перо:
– Желание передать опыт преодоления трудностей, ведь на нашу долю выпало немало невзгод. Однако я убедилась, что человек своим трудом может добиться поставленных целей. Главное – быть верным себе и своей мечте.
В беседе приняли участие генеральный директор Национальной библиотеки РК, известный писатель Алибек Аскар, директор издательства «Өлке» Мереке Кулькенов, а также преподаватели и ветераны педагогики. В завершение встречи состоялась презентация переизданной книги.

Популярное

Все
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам
Казахстанцев предупредили о грозах, граде и экстремальной жаре
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту
Работник погиб в результате вывала породы на Артемьевской шахте
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
«Елимай» заряжен на победу
ИИ-решения для казахского языка
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Путин совершит государственный визит в Астану
Развивать общее интеллектуальное пространство
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]