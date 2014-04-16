Бесценное богатство – дружба

Политика
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Повод для встречи, состоявшейся в минувший понедельник в резиденции Посольства Казахстана на Чистых прудах, выдался официально-торжественным: указами Главы нашего государства В. Винокур и Ю. Солозобов удостоены ордена «Достық» II степени за весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Россией. 

Вручая высокие государственные награды новоиспеченным орденоносцам, Марат Тажин отметил, что каждый из них внес свой неповторимый вклад в развитие двусторонних отношений, исконно дружественных и добрососедских. 

– Сегодня мир стал глобальным. Эта академическая фраза превратилась в реальность. Все в мире происходит очень быстро и важно, чтобы наши двусторонние отношения наполнялись новым контентом, новым содержанием. И это содержание заключается не только в экономических отношениях, оно заключается во взаимодействии в сфере культуры, науки, аналитики. Все это вы блестяще делаете, – сказал посол. 

Как великую честь и знак высокого доверия со стороны Елбасы, руководства Респуб­лики Казахстан и всего казахского народа оценил награду Юрий Солозобов. 

– Это значит, что я должен работать еще лучше. Делать так, чтобы исполнить наказ высокоуважаемого Нурсултана Абишевича – стать живым мостом между Россией и Казахстаном, – сказал политолог, подчеркнув, что значительная часть его жизни связана с нашей страной, ставшей для него второй родиной. 

Юрий Солозобов – автор многих статей, интервью, книг и фильмов о Казахстане. Многие из его работ, пропитанных неподдельной любовью к стране, переведены на казахский, турецкий, английский и ряд европейских языков.

– Я рад, что жители других государств теперь могут познакомиться с великой культурой Степи. Узнать правду о грандиозных успехах независимого Казахстана и, главное – о муд­рости мирового политика Нурсултана Назарбаева, создавшего успешное современное государство с чистого листа. Я горжусь тем, что часть моей жизни и доля моего профессионального труда не просто совпала по времени, но и стала полезной для становления Казахстана как «центрально­азиатского барса», – констатировал эксперт.

По признанию, Ю. Солозобова, высокая награда означает для него одно – не останавливаться на достигнутом!

– Нам надо вместе идти вперед, усиливать общественное измерение интеграции. Совместно делать явью проект Евразийского союза – стратегическую инновацию прозорливого политика Нурсултана Абишевича Назарбаева… Как гласит казахская народная мудрость – «Достық – табылмас бақыт» – «Дружба – бесценное богатство». Так будем же союзно беречь это сокровище наших наций! – резюмировал Ю. Солозобов.

…Орденская планка на пиджаке Владимира Винокура свидетельствовала о многочисленных его регалиях. Однако орден «Достық» – первая государственная награда Казахстана. 

– Это орден Дружбы, но награда за работу, за многолетнюю мою дружбу с казахским зрителем, очень интеллигент­ным, отзывчивым, жизнерадостным. 

Я оправдаю доверие и честь, которые мне оказал Нурсултан Абишевич, с удовольствием сделаю гастрольный тур по Казахстану, поделюсь своей радостью с казахским зрителем… Нурсултан Назарбаев – выдающийся политический деятель, мудрость которого очевидна в том, как он руководит огромной страной. Но главное – он выдающийся человек. Я ценю его человеческие качества, ценю великое счастье дружить с этим человеком. Меня вдохновляет, что и президентов наших государств связывает дружба. Так и должно быть. Они – два сильных руководителя, два столпа, которые объединились, благодаря чему еще больше объединяются наши народы, – сказал В. Винокур. 

Ольга КАЗАНЦЕВА, Москва

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