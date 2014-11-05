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Бесценное наследие акына
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Непревзойденный поэт, композитор и певец-импровизатор Асет Найманбаев в своих незабываемых произведениях воспел горячую привязанность к родной казахской степи. Он талантливо развил лучшие традиции творчества таких известных акынов Сарыарки, как Биржан-сал Кожагулов и Акан-серэ Корамсаулы. Его песни в конце позапрошлого века широко распространились по всему Семиречью, Тарбагатаю и Алтаю.

А. Найманбаев с детства выступал на айтысах и тоях, поэтому довольно рано познал вкус славы. Неудивительно, что сегодня она вдохновляет и наших одаренных современников. Более 20 участников вышли на сцену областного драматического театра им. Жамбыла, чтобы посостязаться в песенном и исполнительском мастерстве. В состав жюри вошли известные деятели искусства нашей страны – Рамазан Стамгазиев, Жаркын Шакаримов, Сауле Жанпеисова, Клара Толенбаева, Ерлан Рыскали, Берик Омаров.

– О красивом и необыкновенно сильном голосе Асета существует немало легенд, – говорит Абен Разуев, директор литературно-мемориального музея А. Найманбаева в селе Маканчи Урджарского района. – Рассказывали, что он часто приезжал на знаменитую Кояндинскую ярмарку, и его пение было слышно в степи за многие километры.

В фойе драмтеатра музей представил выставку, повествующую о жизни и творчестве Асета Найманбаева. Он оставил нам стихи, айтысы, жоктау (плачи), сказания и поэмы, а еще певец-импровизатор легко и непринужденно сочинял эпиграммы на баев, биев, волостных управителей. Музей в Маканчи в настоящее время насчитывает более трехсот авторских произведений, в том числе 24 поэмы и около 30 айтысов. Сегодня в Казахстане исполняется лишь десятая часть репертуара великого акына и композитора.

– Конкурс исполнителей имени Асета Найманбаева еще раз доказывает, что из поколения в поколение передается любовь к его песенному творчеству, – говорит заместитель акима Восточно-Казахстанской области Жаксылык Омар.

Обладателем Гран-при и полумиллиона тенге стал Жаксыкелды Маясаров из Астаны. Первое место и 350 тыс. тенге жюри конкурса присудило Жасулану Сакаеву из Алматы. Второе место и 200 тыс. тенге – у жителя южной столицы Биржана Базилжанова и Толегена Шакаримова из Тарбагатайского района ВКО. Три третьих места и сертификаты (по 100 тыс. тенге) организаторы конкурса вручили Сырыму Мухаметжанову (Караганда), Бейбиту Мусаеву (Талдыкорган), Жасулану Конырову (Алматы).
 

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