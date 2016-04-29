​Бесценный ресурс

Женисбай ДОСКАЙРОВ, руководитель крестьянского хозяйства, Атырауская область

Мне удалось сохранить хозяйство, а позже на кредитные средства приобрести десять верблюдиц. С тех пор мы значительно расширились, закупили технику и обеспечили работой односельчан. В Махамбетском районе открыли свой магазин, где реа­лизуем молоко, шубат, сметану, творог и мясо.

На сегодня в моем крестьянском хозяйстве «Доскайров» 600 гектаров своей земли и плюс 1 400 гектаров территории, взятой на 49 лет в аренду. По обновленному Земельному кодексу я могу выкупить этот учас­ток. К тому же у нас появилась возможность приобрести землю через аукцион со скидкой в 50%. При этом срок платежа растянут на 10 лет. Это же большие льготы для нас, огромная поддержка тем, кто работает на земле. Государство открывает для нас большие возможности, как бы говоря: «Земле нужен хозяин!»

Еще одно новшество, это то, что теперь на своей земле я могу возвести нужные для хозяйства постройки, не спрашивая разрешения у различных государственных органов. А это значит, у нас появилась реальная возможность строительства теп­лиц, о которых я давно задумывался.

Возможность приобретения в частную собственность земель сельскохозяйственного назначения – еще один шаг для развития. Кроме того, это даст возможность создать новые рабочие места. Недавно принял на работу две молодые семейные пары. И это радует – молодежь снова потянулась в аулы, вся надежда на нее. Кстати, мы заключили договор с агротехническим колледжем, студенты теперь проходят у нас производственную практику.

Хочу, чтобы после учебы в наше сельское хозяйство пришла реально подготовленная молодежь. Еще я хочу, чтобы в Казахстане была качественная сельскохозяйственная продукция.

Древняя народная муд­рость гласит: «У нас в степи издавна так повелось – встал на ноги, есть возможность, помоги соседям». На сегодня две малообеспеченные семьи получают от нас посильную помощь – зимой обеспечиваем скот сеном, выделяем продукты на праздники. Я делаю это не от избытка, а ради единства – хочу по мере возможнос­тей поддержать тех, кому труднее, чем мне.

Популярное

Все
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Бибисара Асаубаева досрочно выиграла шахматный турнир Norway Chess Women 2026
Дожди прогнозируются по республике в эту пятницу
В Шымкенте выявили крупную партию нелегальных куриных яиц
Да будет газ!
Насосные станции обновят поэтапно
Основа национальной идентичности
Какие улицы временно перекроют в столице в рамках Astana Half Marathon
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Зеленый коридор для скорой
Посевная проходит без сбоев
Укреплять интеллектуальный потенциал нации
Класс будущего
Подведены итоги природоохранных инициатив
Из зерна получают… горючее
Жестовый язык может обрести официальный статус
Твой выбор
Домбра в помощь учебнику
Дочь – это не сын
От посадки лесов до контроля над промышленными выбросами
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Педагог с большой буквы
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Жанатас: большой трансфер инноваций
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
В Актау откроется консульство РФ
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]