​Бесценный ресурс

Мне удалось сохранить хозяйство, а позже на кредитные средства приобрести десять верблюдиц. С тех пор мы значительно расширились, закупили технику и обеспечили работой односельчан. В Махамбетском районе открыли свой магазин, где реа­лизуем молоко, шубат, сметану, творог и мясо.

На сегодня в моем крестьянском хозяйстве «Доскайров» 600 гектаров своей земли и плюс 1 400 гектаров территории, взятой на 49 лет в аренду. По обновленному Земельному кодексу я могу выкупить этот учас­ток. К тому же у нас появилась возможность приобрести землю через аукцион со скидкой в 50%. При этом срок платежа растянут на 10 лет. Это же большие льготы для нас, огромная поддержка тем, кто работает на земле. Государство открывает для нас большие возможности, как бы говоря: «Земле нужен хозяин!»

Еще одно новшество, это то, что теперь на своей земле я могу возвести нужные для хозяйства постройки, не спрашивая разрешения у различных государственных органов. А это значит, у нас появилась реальная возможность строительства теп­лиц, о которых я давно задумывался.

Возможность приобретения в частную собственность земель сельскохозяйственного назначения – еще один шаг для развития. Кроме того, это даст возможность создать новые рабочие места. Недавно принял на работу две молодые семейные пары. И это радует – молодежь снова потянулась в аулы, вся надежда на нее. Кстати, мы заключили договор с агротехническим колледжем, студенты теперь проходят у нас производственную практику.

Хочу, чтобы после учебы в наше сельское хозяйство пришла реально подготовленная молодежь. Еще я хочу, чтобы в Казахстане была качественная сельскохозяйственная продукция.

Древняя народная муд­рость гласит: «У нас в степи издавна так повелось – встал на ноги, есть возможность, помоги соседям». На сегодня две малообеспеченные семьи получают от нас посильную помощь – зимой обеспечиваем скот сеном, выделяем продукты на праздники. Я делаю это не от избытка, а ради единства – хочу по мере возможнос­тей поддержать тех, кому труднее, чем мне.