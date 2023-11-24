Бьет – не значит любит

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Эта дата появилась в календаре в 2006 году, благодаря движению Me Too в поддержку принятия срочных мер по предотвращению насилия в отношении женщин на глобальном уровне. Движение охватило женщин со всех уголков земли, а инициатором выступила американская активистка и правозащитница Тарана Бёрк, некогда сама ставшая жертвой насилия.

Ситуация с насилием во всем мире является трудноискоренимой и очень распространенной проблемой, нарушающей права человека и ведущей порой к катастрофическим последствиям. И Казахстан, к великому сожалению, в этом смысле далеко не исключение. Раз за разом сводки новостей о жерт­вах насилия – сексуального, физического, семейно-бытового, психологическо­го – буквально сотрясают казахстанское общест­во. Причем, как показали печальные события начала ноября, не всегда насилие совершается исключительно в неблагополучной среде.

Случившееся в одном из ресторанов столицы не осталось без внимания Главы государства. Касым-Жомарт Токаев дал поручение Министерству внутренних дел взять на особый контроль расследование по этому делу и в целом усилить меры профилактики семейно-бытового насилия в стране. По мнению Президента, сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.

С вопросом о том, какие меры профилактики и борьбы с насилием принимаются Минис­терством внутренних дел, мы обратились к заместителю председателя Комитета административной полиции подполковнику МВД РК Ренату Зулхаирову.

– Согласно статье № 27 Конституции РК «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства», а Министерство внутренних дел – это орган, который лишь исполняет закон и нормы, предусмотренные в законодательных актах, а также Уголовном и Административном кодексах, – начал наш разговор Ренат Вазирович.

По его мнению, основными причинами бытового насилия как одного из самых распространенных и негативных явлений в обществе чаще всего становятся социальная неустроенность, маргинализация общества, алкоголизм, наркотическая зависимость, лудомания. Когда человек по каким-то причинам не может реализоваться, он таким образом вымещает свою неудовлетворенность жизнью на близких и физически более слабых людях.

Немного предыстории. В 2009 году по инициативе Министерства внутренних дел был разработан отраслевой Закон «О профилактике бытового насилия», и тогда были введены соответствующие должности для подразделения по защите женщин от насилия. Два года назад штат подразделения был увеличен, и теперь в каждом районном отделе полиции есть сотрудник, конкретно занимающийся вопросами защиты женщин.

Кроме того, в таких подразделениях преимущественно много следователей-женщин. Это было сделано для того, чтобы избежать принципа предвзятости. Бытует такое мнение, что во время семейного конфликта сотрудник-мужчина становится на сторону мужчины, независимо от того, агрессор он или пострадавшая сторона, – этакая мужская солидарность. Тогда как женщине гораздо легче открыться полицейскому «в юбке».

В Законе «О профилактике бытового насилия» были предус­мотрены и полномочия полицейских на выписку защитных предписаний сроком на 1 месяц. Такое предписание выписывается агрессору, после чего начинает действовать запрет на приближение к жертве: не допускается следить, навязываться, устраивать скандал и, разумеется, применять насилие. За нарушение предписания предусмотрено наказание.

Напомним, в 2022 году в Послании народу Казахстана Глава государства поручил ужесточить наказание за семейно-бытовое насилие, после чего в МВД разработали два пакета законопроекта. Первый подразумевал изменения в Уголовный кодекс, а второй – в Административный. После внесенных изменений в УК, вступивших в силу 19 мая, причинение вреда здоровью средней или тяжкой степени влечет за собой более серьезное наказание, чем за аналогичное правонарушение ранее.

И как отметил наш собеседник, ответственность агрессор может понести даже за банальный скандал.

– Согласно статье № 73 «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений» Кодекса РК об административных правонарушениях за нецензурную брань, оскорбительные приставания, унижения, повреж­дение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие и совершенное в доме⁄квартире, если эти деяния содержат признаки уголовного правонарушения, влекут административный арест на пять суток, – уточняет Ренат Зулхаиров. – Более того, повторное подобное нарушение в течение года влечет наказание в виде 10 суток ареста. Что касается побоев, то даже если не причинен вред здоровью, соглас­но статье № 73, примечанию второго кодекса, они влекут теперь до 10 суток ареста.

Ранее же подобные конфликты ограничивались арестом до трех суток. Но из практики видно, что суду было достаточно содержания дебошира под стражей всего сутки. Якобы за это время он осознавал свою вину, и его выпускали. А МВД, будучи исполнительным органом, не могло вносить протесты, исходя из регламента.

Однако с 1 июля ситуация значительно изменилась. МВД внесло поправки, предусмат­ривающие пять суток ареста и ни дня меньше. Также важно, что с этого времени больше не требуется заявление от самого потерпевшего. Это могут быть родственники, соседи или другие свидетели.

– С 1 июля к нам поступило 38 тысяч обращений, из них 3 001 списано в наряд, то есть оставлено без рассмотрения, – рассказывает заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров. – В основном это сигналы от соседей, а при выезде на место происшествия никаких нарушений зафиксировано не было. Между тем 90% материа­лов мы отправили в суд, где были приняты соответствующие решения, предусматривающие наказание. Из этих же 38 тысяч заявлений 22 тысячи были как раз за нецензурную брань… Хочу отметить, что наша работа в корне поменялась с 1 июля. И сейчас, даже если потерпевшая сторона просит не принимать никаких мер в отношении правонарушителя, мы, согласно новым поправкам, внесенным в законодательство, не можем не отреагировать.

В итоге, как утверждают представители МВД, благодаря новым поправкам в Закон «О профилактике бытового насилия», введенным с 1 июля, правонарушений в этой сфере стало меньше.

– Если с 1 января по 1 июля наблюдался рост преступлений в сфере семейно-бытового насилия, то с 1 июля по 31 октября нам удалось добиться снижения на 4,2%, – приводит статистику зампред КАП. – Это немного, понимаю, но и времени прошло всего четыре месяца, и сам факт снижения количества таких правонарушений – это хорошая динамика. С начала года в органы внутренних дел поступило порядка двух миллионов заявлений. И эта цифра по сравнению с прошлым годом выросла на 10,5%, но что касается правонарушений в сфере СБН – наблюдается снижение на 20%! Это статистика Генеральной прокуратуры. И мы ожидаем, что результаты будут еще лучше.

Говоря о проблемах в работе по профилактике, наш собеседник посетовал лишь на бесконтрольное распространение порой недостоверной информации в соцсетях, которая, как он выразился, «гонит волну по ситуации в стране с насилием». Со слов Рената Вазировича, если 81 тыс. людей, это общее число обратившихся в полицию с заявлениями по семейно-бытовому насилию, одновременно выйдет в эфир, то, несомненно, сложится впечатление, что насилие в стране происходит чуть ли не ежесекундно. Кроме прочего, информация чаще всего подается односторонне, а общество, не особо разбираясь в той или иной ситуации, не преминет тут же развесить ярлыки.

Поинтересовалась я у подполковника полиции Зулхаирова и нерадужной статистикой преступлений в сфере СБН, совершаемых самими сотрудниками правоохранительных органов. По словам Рената Вазировича, по этим случаям идут расследования, и если информация подтвердится, то все виновные будут уволены и понесут наказание. К слову, нарушение кодекса этики в законе о правоохранительной службе также является основанием к увольнению, потому как считается дискредитацией органов внутренних дел и государственной власти.

– С 2019 года полиция перешла с силовой на сервисную модель, где во главу угла ставятся человек, оказание качественного сервиса для всех заявителей. Она включает в себя пять критериев: это законность, оперативность, информированность, компетент­ность и вежливость, – поясняет Ренат Зулхаиров. – Контроль за соблюдением этих критериев осуществляется с помощью видеорегистраторов. Также дополнительно мы проводим тренинги и обучение. И за сокрытие преступления, а также уговоры и угрозы уполномоченным должностным лицом в Уголовном кодексе от 2015 года предусмотрена статья – укрытие уголовного правонарушения.

Примечательным полицейский назвал международный опыт в сфере профилактики семейно-бытового насилия. Так, за границей в ряде стран в обязательном порядке проводится психологическая работа с агрессором, членами семьи и жертвой, причем с каждым в отдельности. В Казахстане по всем вызовам составляется анкета (из 13 вопросов), которая позволяет определить риск повторного совершения насилия. И тем, у кого он высокий, рекомендуется обратиться в кризисный центр.

– У нас по всему Казахстану оказывают услуги 76 кризис­ных центров, из них около 50 с приютами. Там предлагается психологическая помощь жерт­вам насилия. Три тысячи пострадавших мы поместили в приюты. В них оказывается всесторонняя помощь: психологическая, медицинская, юридическая, финансовая. И мы рекомендуем, чтобы и сам агрессор пришел в центр и обратился за помощью к психологу. Согласно данным ВОЗ, детские травмы порождают негативный опыт и, как следствие, агрессию. С помощью тестов и бесед психологи выявляют ее причину. Психокоррекционная терапия просто необходима, на это обязательно надо выделять средства, потому что зачастую у тех, кто совершает бытовое насилие, нет денег на психологов. Если государство через суд обя­жет агрессора проходить психолога, а иначе это будет реальным сроком, то тогда, думаю, будет положительный эффект, – подытожил заместитель председателя Комитета административной полиции подполковник МВД РК Ренат Зулхаиров.