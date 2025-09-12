«Бетховенские вечера»: Алан Бурибаев выступил с новым авторским проектом в театре «Астана Опера»

Дана Аменова
специальный корреспондент

В Камерном зале имени Куляш Байсеитовой в рамках проекта «Бетховенские вечера» под управлением маэстро Алана Бурибаева прозвучала знаменитая Седьмая симфония венского классика, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Госпремии, главный дирижер театра «Астана Опера» Алан Бурибаев, представил свой новый авторский проект, предлагающий меломанам не просто слушать музыку, но и постичь сокровенные тайны ее создания.

Маэстро, известный не только как виртуозный исполнитель, но и как блестящий рассказчик, сумел сделать каждое произведение по-настоящему живым и понятным для слушателей через исторические экскурсы.
Вечер начался с повествования о премьере Седьмой симфонии в Вене в 1813 году. Благотворительный концерт, организованный  в поддержку раненых солдат, в то время запомнился не только музыкой, но и исключительным составом оркестра. Спикер воодушевленно назвал его «командой мечты».

Также он упомянул о революционном подходе Бетховена к дирижированию, требовавшему от оркестрантов исключительной чуткости и слаженности.

Затем Алан Бурибаев провел слушателей через сложную четырехчастную структуру симфонии, сравнив ее с захватывающим романом, где повествование ведется от имени разных персонажей. Так,ее первая часть, с ее длинным и благородным вступлением, задает тон всему произведению. Тональность «ля мажор», которую маэстро назвал «домом звуков», символизирует свет, разум и позитив, создавая ощущение гармонии и торжества.

Следующая часть приглашает к созерцанию, погружению в себя и внутреннему диалогу. Третья часть, по мнению маэстро, представляет собой пример ироничного взгляда на мир, а оживленный воинственный финал завершает произведение на высокой, энергичной ноте.  

Также дирижер отметил новаторскую структуру симфонии, где скерцо заменило традиционный менуэт, что стало смелым шагом в развитии жанра. 

«Именно Бетховен заложил форму, когда на смену традиционному менуэту приходит скерцо. Венский классик творил в период кардинальных перемен, когда  старый миропорядок стремительно рушился. Французская революция, эпоха Директории, террор, Наполеоновские войны стремительно меняли картину мира. В такой обстановке, когда прежние ориентиры теряли актуальность, а новые еще не сформировались, интеллектуальному человеку оставалось лишь смеяться, глядя на это безумие. Но это был не «нервный смех», а  иронический взгляд на происходящее. Скерцо в третьей части симфонии стало отражением горького осознания абсурдности бытия. В дальнейшем оно становится обязательной частью всех симфоний. В эпоху новых потрясений и вызовов в XX веке Густав Малер и Дмитрий Шостакович вносят в него новые краски. Их скерцо уже пронизано «злым смехом», горькой иронией и гротеском», – пояснил маэстро.

Затем меломанам напомнили о том, что путь Бетховена к музыкальному Олимпу был немыслим без поддержки меценатов. Однако, пожалуй, самым пронзительным моментом концерта-истории стало повествование о мучительной борьбе Бетховена с неумолимой глухотой.

Не менее значимой в биографии венского классика остается загадка «Письма бессмертной возлюбленной» и причины составления «Гейлигенштадтского завещания». Слушая музыку, невозможно было не проникнуться силой духа композитора, который, несмотря на физические ограничения, продолжал творить и дарить миру бессмертные произведения. 

Особый восторг публики вызвало исполнение народной ирландской песни Save me from the grave and wise. Солисты оперной труппы Татьяна Вицинская, Рамзат Балакишиев и Шынгыс Расылхан мастерски передали ее незатейливый, жизнеутвердающий гедонистический смысл. В финале артисты спели и станцевали вместе с маэстро на бис.

Это было настоящее погружение в мир гения, где каждая нота пронизана страстью, драмой и непоколебимой силой духа. Под чутким руководством маэстро Бурибаева, оркестр и солисты раскрыли всю глубину и многогранность музыки Бетховена, заставляя слушателя переживать его триумфы и невзгоды. 

По словам Алана Бурибаева, Людвиг ван Бетховен – один из тех титанов, чье влияние ощущается и в наши дни. Его новаторский подход затронул не только гармонию и форму, но и саму суть симфонического мышления. 

Дирижер привел яркие примеры воздействия музыки Бетховена на произведения таких писателей, как Эмили Бронте и Сэмюэл Беккет, которые пронизаны духом его музыки. Французский композитор Жак Лусье и американская танцовщица Айседора Дункан черпали вдохновение в его ритмах и мелодиях. Даже легендарная британская рок-группа Deep Purple и певица Сара Брайтман не остались равнодушными к мощи и экспрессии симфонии, интегрируя ее элементы в собственное творчество.

«Это был не просто концерт, а скорее полноценная лекция в уникальном формате, напоминающая уроки музыкальной литературы. Мы получили огромное удовольствие от мастерства артистов. Особое восхищение вызвал дирижер. Его энергия буквально завораживала. В какие-то моменты казалось, что он так сильно погрузился в роль, что почувствовал себя композитором. Думаю, произведения Бетховена невозможно спутать ни с кем другим благодаря накалу страсти и эмоциональной насыщенности. Седьмую симфонию слушала раньше, но такая подача материала была совершенно необычной. Очевидно, что подробный анализ его творчества убедил, что даже спустя два столетия классическая музыка может говорить на самых глубоких уровнях», – говорит зрительница Ольга Тычина.

Безусловно, театралы сошлись во мнении, что Алан Бурибаев на протяжении двух часов проводил их через лабиринты симфонической музыки. Концерт-история с его участием превзошел ожидания: публика не только насладилась классическим шедевром, но и прочувствовала пульс музыкальной истории, разделив восторг перед гением композитора.

Следующий концерт из цикла «Бетховенские вечера» ожидается в декабре.   

#концерт #театр #симфония #Астана Опера #Бетховенские вечера

