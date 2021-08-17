Общество

Бэтмобиль продает житель Темиртау

Автомобиль Бэтмена собрал житель города Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Больше миллиона долларов стоит бэтмобиль казахстанского производства. Супергеройская машина продаётся за 425 миллионов тенге, что делает её самой дорогой машиной на казахстанском рынке.

Житель Темиртау Евгений Бондаренко – ярый фанат супергероя. На работу у него ушло 3 года.

У машины нет допуска на дороги общего пользования, но она пригодна для съемок и выставок.

Популярное

Все
Кричите громче, вас не слышно!
Трансформация и информация
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого у нее был сольный концерт в Астане, посвященный Дню Республики
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам исторического байопика о жизни знаменитого акына, мы узнали прямо на съемочной площадке
На принципах законности и открытости
Шоколада и зрелищ!
Игра с общим знаменателем
Чемпионки и чемпионы
От сборной до «Кайрата»
Разные и одинаково достойные
«Мертвые души» в очереди на жилье
Через призму инновационных подходов
Как сохранить духовные святыни
#Цифровизация: мифы & реальность
Музыка без границ
Здесь зажигаются звезды
Ремесленничество – не антураж
Баллада о пирате и казино
Искусство как бренд
Из жизни окон
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Общество
Представители омбудсмена назначены в регионах Казахстана
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 октября
Общество
На принципах законности и открытости
Общество
Трансформация и информация

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]