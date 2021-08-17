Бэтмобиль продает житель Темиртау

Общество
Автомобиль Бэтмена собрал житель города Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».
Больше миллиона долларов стоит бэтмобиль казахстанского производства. Супергеройская машина продаётся за 425 миллионов тенге, что делает её самой дорогой машиной на казахстанском рынке.
Житель Темиртау Евгений Бондаренко – ярый фанат супергероя. На работу у него ушло 3 года.
У машины нет допуска на дороги общего пользования, но она пригодна для съемок и выставок.
Больше миллиона долларов стоит бэтмобиль казахстанского производства. Супергеройская машина продаётся за 425 миллионов тенге, что делает её самой дорогой машиной на казахстанском рынке.
Житель Темиртау Евгений Бондаренко – ярый фанат супергероя. На работу у него ушло 3 года.
У машины нет допуска на дороги общего пользования, но она пригодна для съемок и выставок.