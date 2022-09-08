Бетонная плита насмерть придавила 25-летнего павлодарца

Бетонная плита насмерть придавила мужчину в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

7 сентября в 12:21 часов в полицию поступил вызов о несчастном случае в поселке Калкаман Аксуского района Павлодарской области.

Как установлено, в поселке во время установления бетонных плит на 25-летнего разнорабочего одного из ТОО упала бетонная плита ограждения. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку.