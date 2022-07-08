Бетонная плита упала на ногу парню в Усть-Каменогорске

Сегодня ночью спасатели города Усть-Каменогорска помогли парню, на ногу которому упала бетонная плита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

По словам друзей пострадавшего, они сидели на бетонной плите, когда внезапно она стала падать. Они успели спрыгнуть, а их товарищ нет, и плита упала ему на ногу.

При помощи гидравлического инструмента спасатели подняли плиту, освободили ногу и передали мужчину скорой помощи.

А спасатели Семея помогли пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. На 10 км трассы Семей – Калбатау в результате лобового столкновения Toyota Camry и грузовика «MAN» (бензовоз) в легковом автомобиле зажало 5 человек.

Троих из них вытащили очевидцы. Спасатели же без специнструмента аккуратно извлекли еще двоих человек.