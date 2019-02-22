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​«Бейбарыс» и «Номад» в полуфинале
Аскар Бейсенбаев

Определились первые полуфиналисты розыгрыша на­ционального первенства в сериях на вылет. Так, атырауский «Бейбарыс» четырежды оказался сильнее «Темиртау» из Карагандинской области, обыграв их со счетом 3:0, 3:2, 2:1 (в овертайме) и 5:2. Теперь «мамлюки» – победители регулярного чемпионата Казахстана – получили небольшую передышку в ожидании результатов встреч других соперников.

Прошел первую стадию плей-офф и столичный «Номад», выбив из розыгрыша «Алтай-Торпедо». Стоит отметить, что этим двум командам была дана небольшая поблажка – они должны были биться до трех чистых побед, в то время как все остальные – до четырех. Связано это с тем, что представители данных клубов скоро отправятся в Красноярск на Всемирную зимнюю Универсиаду. Тем не менее «кочевники» и восточноказахстанцы все же провели между собой 4 пое­динка. Астанинцы одержали 3 победы: 2:1, 2:1 по буллитам и 4:2, в то время как устькаменогорцы праздновали успех лишь од­нажды – 3:2 ОТ.

А вот в других поединках инт­рига все еще соблюдается. Так, в противостоянии кокшетауского «Арлана» и «Алматы» в первом поединке «волки» уступили пос­ле серии буллитов – 1:2, потом дважды победили – 3:0 и 4:1, а затем опять проиграли – 1:3. В шаге от вылета петропавловский «Кулагер», который выясняет отношения с павлодарским «Иртышом». «Тулпары» победили только в первом поединке – 2:0, а потом трижды проиграли «чайкам» – 0:3, 2:7 и 1:4.

Ну а теперь немного поговорим о Континентальной хоккейной лиге, где наш «Барыс» проведет сегодня в Китае завершающий поединок в рамках регулярного первенства. Как известно, клуб из Казахстана досрочно пробился в плей-офф со второго места на Востоке. Кстати, уже стал известен наш соперник по играм на вылет, им стал клуб из Нижнего Новгорода «Торпедо». Первые игры серии состоятся 26 и 28 февраля в Астане, а затем они продолжатся уже в России 2 и 4 марта. Если кто-то из соперников не одержит 4 победы подряд, то при необходимости следующие матчи пройдут 6, 8 и 10 марта.

При этом две последние игры на Дальнем Востоке «барсы» проиграли, уступив во Владивостоке «Адмиралу» – 1:2 и в Хабаровске «Амуру» – 0:2. Но не стоит драматизировать ситуацию – «хищники» играли скорее в тренировочном режиме, в том числе и экспериментируя с составом. В это же время оба российских клуба выкладывались по полной, так как им нужны очки для рейтинга. И «моряки», и «тигры» в этом сезоне не попали в плей-офф и завершили чемпионат на последних местах в своей конференции. Чтобы хоть как-то скрасить свое существование в лучшей лиге Европы, им, хоть и поздно, но приходится доказывать свою состоятельность.

Между тем в КХЛ произошло и еще одно событие. Определился победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Континента. Им в четвертый раз за последние 5 лет стал московский ЦСКА.

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