Спорт
"Бейбарыс" стал чемпионом Казахстана по хоккею
ХК "Бейбарыс" стал чемпионом Казахстана по хоккею, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.

"Хоккейный клуб "Бейбарыс" в третий раз в истории стал чемпионом Казахстана", – говорится в сообщении. 

В седьмом матче финальной серии с кокшетауским "Арланом" атырауская команда одержала победу со счетом 3:1, причем на выезде.

Счет в матче открыл Александр Нурек из "Арлана" на 12-й минуте. Ничью на табло в середине второго периода вернул Элиэзер Щербатов из Атырау, через несколько минут закрепил успех "Бейбарыса" Александр Зубков. В финальной серии точку во встрече поставил Максим Шарифьянов.

Таким образом, общий счет в финальной серии стал 4:3 в пользу "Бейбарыса".

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