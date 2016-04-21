"Бейбарыс" стал чемпионом Казахстана по хоккею



В седьмом матче финальной серии с кокшетауским "Арланом" атырауская команда одержала победу со счетом 3:1, причем на выезде.



Счет в матче открыл Александр Нурек из "Арлана" на 12-й минуте. Ничью на табло в середине второго периода вернул Элиэзер Щербатов из Атырау, через несколько минут закрепил успех "Бейбарыса" Александр Зубков. В финальной серии точку во встрече поставил Максим Шарифьянов.



Таким образом, общий счет в финальной серии стал 4:3 в пользу "Бейбарыса".

