Бейбит Исабаев переназначен акимом области Жетісу

Указы и распоряжения , Кадровые назначения

Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

«Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича акимом области Жетісу», - говорится в тексте документа.

Исабаев Бейбит Оксикбаевич родился 4 декабря 1962 года. В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист; в 1999 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специалист-международник.

С 1985 по 1987 год - редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию.

С 1987 по 1991 год - корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл жас».

С 1991 по 1994 год - заместитель, главный редактор газет «Оркен», «Горизонт».

С 1994 по 1995 год - генеральный директор Казахского государственного телевидения; заместитель главы Администрации Алматы; председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы.

С 1995 по 1997 год - заместитель акима Алматы.

С 1997 по 1999 год - слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1999 по 2000 год - директор Департамента администрации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2000 по 2002 год - заведующий отделом правительственной информации канцелярии премьер-министра Республики Казахстан; советник министра иностранных дел Республики Казахстан; посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2002 по 2003 год - национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество».

С 2003 по 2006 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

С 2006 по 2008 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству; вице-министр культуры и информации РК.

С 2008 по 2009 год - пресс-секретарь президента РК.

С 2009 по 2015 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

С 2015 по 2019 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

С июля 2019 года до 13 января 2022 года был руководителем представительства Президента Республики Казахстан в парламенте.

13 января 2022 года был назначен депутатом Сената Парламента РК.

В июне 2022 года Бейбит Исабаев возглавил область Жетісу.

 

Популярное

Все
В Атырау назревает скандал вокруг жилого дома, возведенного без разрешительных документов
Вчера в результате аварий на трубопроводах часть города Рудного осталась без отопления
Заявку о повышении тарифа на тепло от экибастузского монополиста заморозили... Пока решается вопрос, как согреть город
В Павлодаре с сегодняшнего дня введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте
С наступлением холодов участились аварийные ситуации в сфере газо- и водоснабжения городов и сел Алматинской области
Новость про замерзающий Экибастуз холодком пробежала по спинам жителей Петропавловска
Что, если все узнают?!
Лекарства есть, понимания нет
Большая Евразия в эпоху перемен
Проект, который должен продолжаться
Идут восстановительные работы
Нынче будем с сахаром!
Ангел и муки совести
Жемчужина края Жетысу
Математическая дружба
Продержаться до аудита
Подписка в один клик?
Чтобы не было поздно
Взмывают в небо беркуты
Первые пары плей-офф
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Министры четырёх стран встретились в Актау
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Кадровые назначения , Мажилис
Мажилис назначил трех членов Высшей аудиторской палаты
Кадровые назначения , Образование
Наталья Жумадильдаева возглавила Департамент дошкольного об…
Кадровые назначения
Бакитжан Малыбаев возглавил департамент полиции на транспор…
Президент , Указы и распоряжения , Кадровые назначения
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]