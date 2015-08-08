Спорт
Бейбут Шуменов поднялся на 10-е место рейтинга IBO
Бейбут Шуменов поднялся на 4 строчки рейтинга первого тяжелого веса и теперь занимает 10-е место, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В этой же категории Иса Акбербаев сохранил за собой 35-ю позицию.

Канат Ислам опустился с 69-го места топ-100 первого среднего веса на 72-е.

Жанат Жакиянов улучшил свое положение в табели о рангах легчайшей категории с 27-го на 24-й.

Бейбут Шуменов – казахстанский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии (WBA-super (2010– 2014), чемпион мира IBA. Временный чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA ( 2015).

Участник Олимпийских игр 2004 года. Золотой медалист чемпионата Азии 2004 года на Филиппинах, серебряный медалист Первых Афро-Азиатских Игр 2003 года в Индии. Бейбут является не только профессиональным боксером, но также сам себе менеджером и промоутером. Его компания KZ Event Productions, Inc. основана совместно с братом Чингизом Шуменовым в 2007 году в Лас-Вегасе (Невада, США).

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