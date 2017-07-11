Бейнеу – дорогу, а воду – Сарге

Автомобильная дорога второй категории от поселка Бейнеу до границы с Узбекистаном, расширяемая в рамках исполнения поручения Главы государства, станет важным транспортным инфраструктурным объектом протяженностью 85 км. Автострада позволит осуществлять грузоперевозки из порта Курык в другие страны.

– Благодаря удобному расположению села Бейнеу за первый квартал текущего года был увеличен товарооборот с Узбекистаном на 37%. Данный населенный пункт сегодня – важная точка, через которую проходят железнодорожные и автомобильные магистрали. Реконструкция дороги открывает транспорт­ный коридор к прикаспийским странам, республикам Средней Азии, России и государствам Евросоюза. Мангистауская область становится крупным транспорт­но-логистическим центром, – отметил аким региона Ералы Тугжанов.

Подрядные обязательства взяло на себя ТОО «Теміржол Жөндеу». Стоимость проекта составляет 19,8 млрд тенге. Финансирование поступает из рес­публиканского бюджета. Работы по реконструкции дорожного полотна планируется завершить в 2018 году.

На недавней встрече в порту Курык с первым заместителем Премьер-министра РК Аскаром Маминым Ералы Тугжанов отметил, что реконструкция автодороги будет идти ускоренными темпами.

Праздничный подарок ожидал в День столицы и жителей села Сарга Бейнеуского района Мангистауской области. Здесь приступили к строительству водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода для обеспечения населения очищенной питьевой водой.

Проектные показатели объекта значительны: он, в частности, включает в себя водоналивную станцию мощностью 91,2 м3/ч, резервуары для чистой воды емкостью 1 000 м3. Средства на возведение структуры в размере 487,583 млн тенге выделены из республиканского бюджета.

Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода позволило создать рабочие места для 30 местных жителей. Подрядчик – ТОО «Сико» – планирует завершить объект в 2018 году. Протяженность водопровода составит 27,2 км. Благодаря ему качественной питьевой водой будут обеспечены около 200 домов.