Бейнеу – дорогу, а воду – Сарге

Автомобильная дорога второй категории от поселка Бейнеу до границы с Узбекистаном, расширяемая в рамках исполнения поручения Главы государства, станет важным транспортным инфраструктурным объектом протяженностью 85 км. Автострада позволит осуществлять грузоперевозки из порта Курык в другие страны.
– Благодаря удобному расположению села Бейнеу за первый квартал текущего года был увеличен товарооборот с Узбекистаном на 37%. Данный населенный пункт сегодня – важная точка, через которую проходят железнодорожные и автомобильные магистрали. Реконструкция дороги открывает транспортный коридор к прикаспийским странам, республикам Средней Азии, России и государствам Евросоюза. Мангистауская область становится крупным транспортно-логистическим центром, – отметил аким региона Ералы Тугжанов.
Подрядные обязательства взяло на себя ТОО «Теміржол Жөндеу». Стоимость проекта составляет 19,8 млрд тенге. Финансирование поступает из республиканского бюджета. Работы по реконструкции дорожного полотна планируется завершить в 2018 году.
На недавней встрече в порту Курык с первым заместителем Премьер-министра РК Аскаром Маминым Ералы Тугжанов отметил, что реконструкция автодороги будет идти ускоренными темпами.
Праздничный подарок ожидал в День столицы и жителей села Сарга Бейнеуского района Мангистауской области. Здесь приступили к строительству водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода для обеспечения населения очищенной питьевой водой.
Проектные показатели объекта значительны: он, в частности, включает в себя водоналивную станцию мощностью 91,2 м3/ч, резервуары для чистой воды емкостью 1 000 м3. Средства на возведение структуры в размере 487,583 млн тенге выделены из республиканского бюджета.
Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода позволило создать рабочие места для 30 местных жителей. Подрядчик – ТОО «Сико» – планирует завершить объект в 2018 году. Протяженность водопровода составит 27,2 км. Благодаря ему качественной питьевой водой будут обеспечены около 200 домов.