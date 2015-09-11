Бейонсе появилась в юбке казахстанского бренда

На улицах Нью-Йорка папарацци была замечена поп-дива Бейонсе в одежде казахстанского бренда Teezar, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на buro247.kz.
Как стало известно, белая юбка-карандаш с разрезом на бедре и контрастной вставкой желто-зеленого цвета была сшита специально для Бейонсе. В конце прошлого года дизайнеры Дильнара Хамраева и Алена Булатова получили конфиденциальное письмо от стилиста Зерины Акерс с предложением о сотрудничестве со звездой мирового масштаба.
"Мы согласились, не зная, о ком идет речь, – внимание от представителя мировой культуры уже было приятно и значимо для нас", – говорит Дильнара Хамраева. Позже стало известно, что Зерина Акерс – персональный стилист Бейонсе и дизайнерам предстоит сшить одежду индивидуально по меркам певицы. Для нее был разработан отдельный лукбук с шестью моделями. В итоге Бейонсе остановила свой выбор на юбке с контрастными цветными вставками, после чего дизайнеры приступили к исполнению заказа.