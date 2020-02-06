​Без амбассадоров не обойтись

Открывая встречу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев отметил решающую роль общественности, способной в значительной степени повлиять на улучшение экологической ситуации в стране.

– Взаимодействие человека и природы, влияние антропогенного фактора на окружающую среду сегодня выходят на первый план. Общество, попросту говоря, не выживет без изменения экологического сознания, – уверен он.

По словам спикера, главная цель нынешнего слета состоит в том, чтобы не просто определиться с разработкой совместных экологических проектов, но и наметить конкретные сроки их реализации в разных уголках страны.

– Для этих целей необходимо определить так называемых амбассадоров (представителей) в каждом регионе, с тем чтобы они координировали и продвигали экологические инициативы по всей стране, – заявил министр.

Магзум Мирзагалиев напомнил также собравшимся о том, что в объявленный Президентом страны Год волонтеров ведомством запланировано проведение общенационального проекта Birgemiz: Taza Álem/Taza Qazaqstan. В его рамках будет сформирована база данных экоактивистов и открыты 3 методологических центра поддержки волонтеров.

В ходе работы слета его участники обсудили пути решения проблем сортировки мусора, снижения потребления и образования твердых бытовых отходов, сохранности животного и растительного мира, оперативного реагирования и нетерпимости к нарушителям действующего законодательства, экологического воспитания.

«Дорожную карту экологических инициатив», принятую по итогам I Республиканского слета экоактивистов, планирует­ся осуществить до конца текущего года.