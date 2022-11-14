Колонка обозревателей

Без благ цивилизации

Асет Калымов

Разделение Алматинской области на два региона, состоявшееся нынешним летом, обнажило одну из острейших проблем нового областного цент­ра – Конаева: поч­ти стопроцент­ный износ канализационных насосных станций.

Дело в том, что долгие годы насущным нуждам жителей этого маленького города не уделялось должного внимания. И нынешним летом не только горожане, но и чиновники акимата области, переехавшие в экс-Капшагай из Талдыкоргана, мучались от стойкого неприятного запаха, разносившегося по всему Конаеву.

Как признался руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел, власти думали даже объявить ЧС городского масштаба. Ведь если разрушатся отстойники, нечис­тоты потекут в Капшагайское водохранилище, что может привес­ти к экологической катастрофе.

К счастью, обошлось без экстренных мер. Однако в новом областном центре, как сообщил пресс-секретарь акима области, требуется полностью обновить канализационные сети, очистить подвалы многоквартирных домов, провести их дезинсекцию. И это лишь малая толика проблем, решить которые предстоит местным властям.

Ряд других немаловажных задач, напрямую касающихся сферы ЖКХ Алматинской области, обозначил в недавней рабочей поездке в регион Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В их числе – капитальный ремонт ветхого и аварийного
жилья, решение проблем дачных массивов, в которых проживает свыше 180 тыс. человек. Президент отметил также обострившийся квартирный вопрос и высокий уровень изношенности коммуникаций…

Не секрет, что в последние годы значительно выросло число жалоб жителей сел, малых городов и райцентров области на нехватку питьевой воды, разбитые дороги, перебои с электричеством, отсутствие газо- и теплоснабжения. Чуть ли не каждый день люди устраивают сельские сходы (читай: митинги протеста), в ходе которых звучит острая критика в адрес местных властей. Активисты приглашают на такие собрания не только чиновников, но и журналистов, надеясь, что последующие телесюжеты и пуб­ликации в СМИ поспособствуют решению их насущных проблем.

Довольно часто острые сигналы от граждан, недовольных жилищными условиями, поступают и в областной корпункт «Казправды». Любопытно, что львиная доля обращений исходит от жителей сел и городов, прилегающих к Алматы. Люди живут практически в черте мегаполиса, но при этом отрезаны от элементарных благ цивилизации.

Так, в эти дни в ряде сел из-за перебоев со светом школьники вынуждены делать домашние задания при свечах. Там, где нет водопровода, сельчане набирают воду из колонок и рек, а зимой растапливают снег в ведрах и тазиках. Из-за отсутствия цент­рального отопления жильцы многоэтажек установили на балконах печки-буржуйки и отапливают квартиры углем и дровами.

За долгие годы во многих поселках и городах Алматинской агломерации выросли так называемые «новостройки» – поселки, практически не обеспеченные коммунальными сетями и дорогами. Они образовались стихийно, на полях бывших крестьянских хозяйств. И в этом прямая вина местных властей, дававших (а скорее, продававших) разрешения на жилищное строительство, не учитывая отсутствие инженерной инфраструктуры.

В итоге люди массово скупили земельные участки, построили дома, и теперь годами ждут, когда им проведут тот же водопровод, газ, построят дороги и школы.

Помнится, еще лет 10 назад прокуроры били тревогу, сообщая о «проблемном кольце» вокруг Алматы, возникшем из-за дачных массивов и других стихийно выросших поселений. Так вот это кольцо никуда не делось, а даже расширилось. А проблемы жильцов с каждым днем нарастают как снежный ком. И их придется рано или поздно решать.

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