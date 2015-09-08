Без бумаги удобнее и дешевле

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Глеб ЛУКИН, генеральный директор ТОО «Летограф ИТ Консалтинг и услуги Казахстан»
Наша компания принимает активное участие в реализации этой важной государственной программы. Ее главная цель – создание условий для перехода к информационному обществу. Для этого в нее заложили такие задачи, как совершенствование госуправления, дальнейшее построение открытого и «мобильного правительства», развитие доступности информационной инфраструктуры. В результате к 2020 году доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры достигнет 100%; количество пользователей Интернета вырастет до 75%, а охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения – до 95%. Кроме того, поставлена задача к 2020 году войти в список первых 35 стран в рейтинге Doing Business Всемирного банка. А индекс «электронного правительства» по методике ООН должен находиться в числе первых 25 стран.
Поэтому для нас важно, что систему управления документами и архивами, автоматизацию бизнес-процессов и интеграцию приложений «Летограф» применяют для оптимизации оказания государственных услуг за счет внедрения безбумажных технологий работы с документами и интеграции информационных систем. В частности, с помощью нашей платформы оптимизированы процессы оказания госуслуг через центры обслуживания населения. Важным результатом стало сокращение бумажных документов, которые гражданин должен предоставить при обращении в ЦОН.
Кроме того, в крупных госструктурах на нашей информационной платформе организуется полнофункциональный электронный документооборот. В том числе перевод бумажных документов в электронный вид, управление входящими, исходящими и внутренними документами, контроль исполнения поручений по документам. Также на базе платформы организовано управление документами ряда областных госархивов. Мы также гордимся своим вкладом в оптимизацию создания единого информационного пространства госорганов. Благодаря этому значительно снижается хождение бумажных документов как внутри, так и между организациями.
Все эти мероприятия способствуют выполнению поручения Президента страны о необходимости перехода на безбумажный документооборот, повышения эффективности управления и снижения затрат на бумажную работу. Поэтому в наших планах – ряд проектов в квазигосударственных органах. Уверен, что они окажут серьезное содействие реализации новой экономической политики «Нұрлы жол», инициированной Главой государства, которая стала достойным ответом на мировую экономическую турбулентность.

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