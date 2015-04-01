Без бумажной волокиты 774 Татьяна ЕВСЕЕВА

Теперь нет необходимости заполнять от руки книгу записи вызовов врачей на дом, ведомость учета посещений в поликлинике (амбулатории), диспансере, консультации и на дому, талон прикрепления к медицинской организации и журнал регистрации амбулаторных больных. С учетом дальнейшего оснащения компьютерной техникой с 1 января 2016 года Министерство здравоохранения и социального развития планирует полностью перевести на электронный документооборот основные учетные формы в городских амбулаторно-поликлинических организациях. Сельские учреждения ПМСП внедрят их в 2017 году.

Переход на электронный документооборот не повлечет дополнительных финансовых затрат, но потребуются средства для обеспечения медорганизаций компьютерной техникой. Этот шаг позволит значительно снизить нагрузку медицинского персонала по ведению учетно-отчетной документации и уделить больше времени для приема и осмотра пациентов.



