Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Переход от простых перевозок к технологической кооперации стал одной из главных тем, поднятых участниками Транспортной недели Казахстана и VIII Международного бизнес-форума New Silk Way, сос­тоявшихся нынешней осенью в Астане.

Обмениваясь идеями, как кратно поднять эффективность перевозок на евразийском транспортно-логистичес­ком рынке, руководители профильных ведомств, ЕЭК и топ-менеджмент крупнейших перевозчиков и операторов пришли к выводу, что в евразийской логистике произошел перелом и отныне скорость движения грузов от Китая до стран Европы определяют алгоритмы работы с большими данными и интеграция национальных систем.

– Великий шелковый путь никогда не был только дорогой поставки товаров. По нему всегда шел обмен знаниями, технологиями, договоренностями и, главное, доверием. Караван доходил тогда, когда на каждом отрезке пути его ждали и понимали, что он везет. Сегодня задача та же, меняется лишь язык, на котором мы договариваемся. И этот язык сегодня – данные, – напомнил о глубоких исторических корнях сотрудничества в регионе казахстанский вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов, открывая стратегическую сессию «Цифровой Шелковый путь: искусственный интеллект, сквозные технологии логистики».

Казахстан сформировал мощный инфраструктурный каркас – за последние годы в республике построены и модернизированы тысячи километров путей, обновлены порты, подвижной состав и пункты пропуска. Однако, как подчеркнул вице-министр, логистичес­кие барьеры сохраняются.

– Чем больше мы строим, тем яснее видим: узкие места смещаются. При этом контейнер чаще ждет не свободного пути, а документа. Не локомотива, а подтверждения. Не парома, а информации о том, что за груз к нему едет. На каждой границе и в каждом порту одни и те же данные вводятся заново. Каждый такой шаг – это час простоя и лишние издержки для бизнеса. Поэтому следующий рывок в скорости дадут не новые километры, а данные и искусственный интеллект, который на них работает. Наша цель – единый цифровой контур: один груз, один цифровой след, одно окно, – сказал Жанибек Тайжанов.

Тезис о необходимости объединения цифровых усилий поддержали зарубежные коллеги. Министр транс­порта Республики Узбекистан Илхом Махкамов обратил внимание на то, что сегодня цифровизация транспортных коридоров – одно из основных условий повышения конкурентоспособности маршрутов Центрально-Азиатского региона, но без трансграничной совместимости цифровизация внутри отдельной страны теряет всякий смысл.

– Развивая цифровые решения внут­ри страны, мы понимаем, что эффективность международных коридоров зависит от совместимости национальных систем и взаимного признания электронных документов. Цифровое пространство не имеет границ. Получение предварительной информации о перевозках до прибытия вагонов поз­воляет заранее подготовить станции и рационально распределить ресурсы. В результате повышается качество организации перевозок и сокращается время обработки грузов, – отметил Илхом Махкамов.

Как считает узбекский отраслевой эксперт, развитие интермодальных перевозок требует гармонизации правил и стандартов на всем маршруте следования грузов.

Главный шаг на этом пути – синхронизация нормативной базы между странами-партнерами с ее последующим переводом в цифровой формат. Электронные накладные, упрощенные таможенные и разрешительные процедуры должны стать бесшовными и доступными для перевозчиков в один клик, закрепив уже достигнутые интеграционные результаты.

На необходимости преодоления регуляторных и технологических барьеров на институциональном уровне акцентировал внимание член Коллегии (министр) по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев.

По его словам, интеграция искусственного интеллекта и сквозных технологий в логистику – это реальный инст­румент повышения эффективности транспортных коридоров. В условиях высокой конкуренции каждая задерж­ка повышает стоимость и снижает скорость товарооборота.

– Цифровизация в логистике – это не просто отдельная технология, это проект синергии, где каждый участник получает реальную выгоду. Наша задача на площадке ЕЭК – гармонизировать стандарты и снять технологические барьеры, – отметил спикер, добавив, что внедрение систем электронного транспортного сопровождения и передовых стандартов контроля позволяет сократить время простоя на границах до 30%.

В свою очередь министр транспорта Чешской Республики Иван Беднарик поделился европейским опытом применения интеллектуальных транспортных систем и предиктивного обслуживания инфраструктуры и подвижного состава.

Спикер акцентировал внимание на том, что искусственный интеллект должен служить практическим инструментом, повышающим предсказуемость и безопасность поставок. В подлинном цифровом коридоре, согласился с коллегами министр, информация о грузе должна опережать поезд или судно. Чтобы таможни, терминалы и последующий транспорт могли подготовиться заранее, нужны совместимые электронные документы и доверенный трансграничный обмен данными. При этом кибербезопасность сегодня следует рассматривать как составляю­щую транспортной безопасности, а сам искусственный интеллект должен работать прозрачно, подотчетно и под контролем человека. Чтобы цифровые технологии не превратились в новый барьер, отрасли необходимы открытые интерфейсы, равный доступ и единые технологические стандарты.

– Искусственный интеллект нужно применять не потому, что это что-то трендовое, а потому, что он решает реальные задачи операторов, бизнеса и граждан. Сочетая современную инфраструктуру с интеллектуальной логистикой, мы создадим коридоры, которые будут быстрее, умнее и безо­паснее, – заключил Иван Беднарик.

Стратегическое видение государств и регуляторов дополнили практические инициативы лидеров логистического бизнеса, создающих тот самый новый технологический вектор континента.

Генеральный директор АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс (ОТЛК ЕРА) Алексей Гром указал на колоссальный потенциал евразийских маршрутов (в сравнении с мировыми объемами перевозок), и странам ЕАЭС необходимо объединять усилия для его раскрытия. По словам спикера, в 2025 году по всему миру было перевезено 192 млн контейнеров. Из них 135 млн в сообщении с Евразией, из которых больше 25 млн – в сообщении «Восточная, Юго-Восточная Азия – Европа» и в обратном направлении. В то же время по всем железнодорожным коридорам нашей колеи 1 520 мм – чуть меньше 360 тысяч. Такой внушительный разрыв, по мнению спикера, позволяет полностью загрузить действующие транспортные коридоры и даже запустить новые.

Транзит – это кульминация для стран и транспортных инфраструктур, он всегда считался самой доходной перевозкой. Транспортная индустрия объединяет страны, компании и людей вокруг одной хорошей цели, приносящей пользу.

Сегодня, считает эксперт, пора переходить к глубокой интеграции и кооперации существующих транспортных коридоров, объединяя маркетинговые, договорные, инфраструктурные и технологические усилия. Ведь чем больше эффективных и конкурентоспособных коридоров, тем лучше.

В то же время, добавил генеральный директор Федеральной грузовой компании (ФГК) Дмитрий Мурев, цифровая интеграция должна идти рука об руку с развитием принципиально нового, высокоскоростного подвижного состава, который сможет формировать на рынке новый сервис. Глава ФГК рассказал, что компания разработала фитинговые платформы с пассажирским движением, развивающие скорость до 140 км⁄час. Это позволит, к примеру, доставлять грузы из Забайкальска в Москву за пять-шесть суток. Другим важнейшим направлением он назвал развитие контрейлерных перевозок.

...Таким образом, будущее евразийской конкурентоспособности неразрывно связано со становлением цифрового Шелкового пути. Объединение платформ данных, интеграция предиктивной аналитики на базе ИИ, переход на электронный документооборот и запуск высокоскоростного движения превращают международные маршруты в единый, прозрачный и эффективный логистический организм. Для достижения этой цели государства региона уже объединяют свои усилия.