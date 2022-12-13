Без бюрократии

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Лилия Сыздыкова

В Академии госуправления при Президенте РК прошел форум «HR на государственной службе: переход к стратегическому управлению персоналом».

Мероприятие было организовано Агентством РК по делам государственной службы при поддержке Астанинского хаба в сфере госслужбы.

В форуме приняли участие председатель АДГС Дархан Жазыкбаев, председатель Управляющего комитета Астанинского хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов, президент Офиса по управлению человеческими ресурсами при Президенте Турецкой Республики Салим Атай, генеральный директор научно-исследовательского центра Национального института развития человеческих ресурсов Республики Корея Чун Джи Юн, заместитель председателя Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Респуб­лики Бахрам Халилов, а также еще более 300 человек, включая представителей госорганов, отечественных и зарубежных экспертов в области HR, делегатов из стран Центральной Азии.

Как отметил, открывая форум, Дархан Жазыкбаев, в рамках проводимых в Казахстане политических реформ к системе государственной службы предъявляются новые требования.

– Глава государства в Послании народу отметил, что Агентство по делам государственной службы должно стать полноценным инс­титутом стратегического HR. На данном этапе ведомство подготовило план мероприятий по внедрению HR-инструментов в систему госслужбы, широко применяемых в странах ОЭСР. Для нас очень важно аккумулировать все новейшие технологии и знания в данной области, а также привлечь на госслужбу лучших специалис­тов и профессионалов. Для развития человеческого капитала необходимо сформировать открытый, справедливый, активный, отвечающий современным запросам и потребностям госаппарат, – отметил председатель АДГС.

Дархан Жазыкбаев также рассказал об основных подходах по формированию полнофункционального HR-института.

Он подчеркнул, что одним из условий повышения эффективности государственного аппарата, перехода к стратегическому управлению персоналом является повышение профессионализации, конкурентоспособности и компетентности кадров.

– Данный подход позволит использовать стратегические инст­рументы прогнозирования потребностей в кадрах, управления корпоративной культурой, талант-менеджмента и другие, – отметил глава АДГС.

Разработанные подходы к формированию агентства как полноценного HR-института включают в себя такие меры, как подготовка и реализация HR-стратегии, проведение функционального анализа деятельности госорганов, сертификация кадровых служб, изменение их функционала и формата работы, поиск талантов, формирование корпоративной культуры госслужащих и так далее.

Для качественного преобразования АДГС в стратегический HR-институт будет использован потенциал Академии госуправления, которая в перспективе должна стать научно-исследовательским центром по подготовке человеческих ресурсов, повышению их качества.

– В академии будут проводиться специальные обучающие курсы для представителей служб управления персоналом. Они позволят в будущем преобразить HR-услуги и создать пул талант-менеджеров – высококвалифицированных специалистов по персоналу с востребованными компетенциями, – отметил Дархан Жазыкбаев.

Также он проинформировал, что АДГС разрабатывает своего рода пособие по совершенствованию профессиональных и личностных качеств госслужащих, необходимых для построения по-настоящему человекоцентричной модели госуправления. Документ в ближайшее время будет представлен широкой общественности для обсуждения.

– Предлагаемый документ предназначен для стимулирования сознательного духовно-нравственного роста государственных служащих и призван качественно обусловить изменение их профессиональной деятельности в системе госуправления. Приверженность госслужащих высоким ценностям должна исходить не из страха наказания, критики или внешнего контроля, а по собственному волеизъявлению, внут­ренней интенции, – подчеркнул Дархан Жазыкбаев.

Также, выступая на форуме, он напомнил, что в текущем году в новой редакции принят Этический кодекс госслужащих, и акцентировал внимание на основных его принципах: открытости, справедливости, честности, вежливости, добросовестности, приоритете интересов человека. Данные принципы призваны обеспечить эффективную реализацию концепции «слышащего государства», озвученной Президентом, а также укрепить доверие общества к госорганам.

Как сообщил Дархан Жазыкбаев, агентством разработан комплекс системных мер по дебюрократизации, и сейчас предпринимаются конкретные шаги, внедряются механизмы для повсеместного устранения бюрократии в работе госаппарата, установления нулевой терпимости к ней.

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