Без бюрократии Свежий выпуск 13 декабря 2022 г. 0:00 Лилия Сыздыкова В Академии госуправления при Президенте РК прошел форум «HR на государственной службе: переход к стратегическому управлению персоналом». Мероприятие было организовано Агентством РК по делам государственной службы при поддержке Астанинского хаба в сфере госслужбы. В форуме приняли участие председатель АДГС Дархан Жазыкбаев, председатель Управляющего комитета Астанинского хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов, президент Офиса по управлению человеческими ресурсами при Президенте Турецкой Республики Салим Атай, генеральный директор научно-исследовательского центра Национального института развития человеческих ресурсов Республики Корея Чун Джи Юн, заместитель председателя Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики Бахрам Халилов, а также еще более 300 человек, включая представителей госорганов, отечественных и зарубежных экспертов в области HR, делегатов из стран Центральной Азии. Как отметил, открывая форум, Дархан Жазыкбаев, в рамках проводимых в Казахстане политических реформ к системе государственной службы предъявляются новые требования. – Глава государства в Послании народу отметил, что Агентство по делам государственной службы должно стать полноценным институтом стратегического HR. На данном этапе ведомство подготовило план мероприятий по внедрению HR-инструментов в систему госслужбы, широко применяемых в странах ОЭСР. Для нас очень важно аккумулировать все новейшие технологии и знания в данной области, а также привлечь на госслужбу лучших специалистов и профессионалов. Для развития человеческого капитала необходимо сформировать открытый, справедливый, активный, отвечающий современным запросам и потребностям госаппарат, – отметил председатель АДГС. Дархан Жазыкбаев также рассказал об основных подходах по формированию полнофункционального HR-института. Он подчеркнул, что одним из условий повышения эффективности государственного аппарата, перехода к стратегическому управлению персоналом является повышение профессионализации, конкурентоспособности и компетентности кадров. – Данный подход позволит использовать стратегические инструменты прогнозирования потребностей в кадрах, управления корпоративной культурой, талант-менеджмента и другие, – отметил глава АДГС. Разработанные подходы к формированию агентства как полноценного HR-института включают в себя такие меры, как подготовка и реализация HR-стратегии, проведение функционального анализа деятельности госорганов, сертификация кадровых служб, изменение их функционала и формата работы, поиск талантов, формирование корпоративной культуры госслужащих и так далее. Для качественного преобразования АДГС в стратегический HR-институт будет использован потенциал Академии госуправления, которая в перспективе должна стать научно-исследовательским центром по подготовке человеческих ресурсов, повышению их качества. – В академии будут проводиться специальные обучающие курсы для представителей служб управления персоналом. Они позволят в будущем преобразить HR-услуги и создать пул талант-менеджеров – высококвалифицированных специалистов по персоналу с востребованными компетенциями, – отметил Дархан Жазыкбаев. Также он проинформировал, что АДГС разрабатывает своего рода пособие по совершенствованию профессиональных и личностных качеств госслужащих, необходимых для построения по-настоящему человекоцентричной модели госуправления. Документ в ближайшее время будет представлен широкой общественности для обсуждения. – Предлагаемый документ предназначен для стимулирования сознательного духовно-нравственного роста государственных служащих и призван качественно обусловить изменение их профессиональной деятельности в системе госуправления. Приверженность госслужащих высоким ценностям должна исходить не из страха наказания, критики или внешнего контроля, а по собственному волеизъявлению, внутренней интенции, – подчеркнул Дархан Жазыкбаев. Также, выступая на форуме, он напомнил, что в текущем году в новой редакции принят Этический кодекс госслужащих, и акцентировал внимание на основных его принципах: открытости, справедливости, честности, вежливости, добросовестности, приоритете интересов человека. Данные принципы призваны обеспечить эффективную реализацию концепции «слышащего государства», озвученной Президентом, а также укрепить доверие общества к госорганам. Как сообщил Дархан Жазыкбаев, агентством разработан комплекс системных мер по дебюрократизации, и сейчас предпринимаются конкретные шаги, внедряются механизмы для повсеместного устранения бюрократии в работе госаппарата, установления нулевой терпимости к ней.