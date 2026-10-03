Без черного рынка воды

С начала сезона воду получали четыре производственных участка регулярного орошения в Железинском, Майском и Актогайском районах. В общей сложности сельхозтоваропроизводителям подали почти 3 млн кубометров воды. Орошение позволяет обеспечивать влагой посевы картофеля, ячменя, пшеницы, подсолнечника и льна, часть живительной влаги направляется на влагозарядку полей.

Самый большой объем – около 1,5 млн кубометров – пришелся на Майтубекский производственный участок в Майском районе, обеспечивающий ТОО «Май Агро-М». Еще более 736 тыс. кубометров подали Прииртышскому участку в Железинском районе, почти 690 тыс. – Ауельбекскому в Актогайском. Каратерекский учас­ток в Майском районе получил более 53 тыс. кубометров для влагозарядки.