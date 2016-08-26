​Без дороги не поедешь

Не звездная пыль на сапогах

Корреспондент «Казахстанской правды» побывал в нефтеносном районе области, где разрабатывается крупнейшее Тенгизское месторождение, чтобы своими глазами увидеть, как решается задача по ремонту дорог. Центр Жылыойского района – Кульсары – является вторым после Атырау городом в регионе и находится в 220 км от областного центра. Доля района в экономике области – 91%. Здесь проживают порядка 78 тыс. человек, в том числе 57 тыс. в райцентре.

В эти дни здесь развернулась большая стройка двух дорог, связывающих села Шокпартогай и Акиизтогай с Кульсары. На первом направлении протяженностью около 11 км асфальт уже уложен, ведется работа по благоустройству обочин да нанесению разметки. На втором – идут подготовительные работы основания будущей дороги.

До сих пор к селу Акиизтогай вела укатанная грунтовка, политая сверху то ли битумом, то ли другим производ­ным продуктом нефтянки, но и она превратилась с годами в полосу препятствий. Поэтому жители села проложили параллельную тропу в поле. Пока мы пытались пробраться к месту сосредоточения дорожной техники, местные водители лихо преодолевали препятствия, вздымая к небу клубы мелкодисперсной пыли, покрывавшей, словно мука, автомобили и одежду. Сравнение с ралли «Париж – Дакар», пришедшее на ум, уже не актуально, тут свои гонки на выживание. В буквальном смысле слова. Каково местным жителям, коих в селе проживает около 1 200 человек, добираться в райцентр по срочным поводам – в больницу, роддом или другим, не терпящим отлагательства, делам? В межсезонье дожди превращают пыль в липкую грязь и отрезают сообщение вовсе.

– По плану в текущем году мы закончим ремонт 15 километров, остальной участок приведем в порядок: разровняем колдобины и засыплем ямы. Асфальт проложим и полностью сдадим дорогу в эксплуатацию в следующем году, – сообщил и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района Ернар Смагул.

По его данным, на капитальный ремонт дороги Кульсары – Акиизтогай протяженностью 33 км выделено 2 млрд 211 млн тенге. На капитальный ремонт подъездной дороги Кульсары – Шокпартогай протяженностью 10,8 км выделено 1 млрд 297 млн тенге. В текущем году дорога будет сдана в эксплуатацию. Кроме того, на текущий ремонт дорог в г. Кульсары и с. Жана Каратон выделено 102,2 млн тенге.

Судя по планам районного акимата, за дороги взялись основательно. Соответственно, будет необходим достаточный объем строительных материалов, ПГС и асфальта. В районе действуют несколько асфальтовых заводов. Мы побывали на одном из них, открытых индивидуальным предпринимателем при поддержке государства.

Свой асфальт и бетон

В промышленной зоне Кульсары, на железнодорожной перевалочной базе разгружают вагоны с щебнем, песком, другим стройматериалом. Пылят экскаваторы, сообщая груз в кузова КамАЗов. Неподалеку пыхтят трубы асфальтовой установки. Сквозь технологический шум расспрашиваем хозяина тупика и владельца завода Мереке Иманбаева о том, как до жизни такой дошел.

Простой, деловитый, видно сразу – с хваткой, получающий образование не в «оксфордах», бизнесмен рассказывает свою нехитрую историю. После школы получил специальность сварщика, честно трудился почти 13 лет, а с 2001 года отправился в свободное плавание. В послужном списке – производство изделий из дерева, услуги автостоянки и сдача в аренду площадей на территории железнодорожного тупика. Одним из арендаторов был владелец установки по производству асфальта, который, съехав, увез с собой оборудование. У него и подсмотрел идею наш герой.

– В прошлом году нашел подходящую установку, полностью автоматизированную, стоимостью более 48 миллионов тенге. Свободных средств не было, поэтому обратился в один из банков за льготным кредитом. Банкиры, оценив залоговое имущество, направили меня в областной филиал фонда «Даму», где помогли с гарантией, – поведал предприниматель.

Собственных средств у него хватило на 30% от стоимости завода, остальные 34 млн тенге он получил в банке второго уровня под 6% годовых. Атырауский филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» предоставил гарантию на сумму 6 млн 800 тыс. тенге.

– Щебень, битум и другие составляющие для производства асфальта прибывают по железной дороге из Актобе. Вагоны разгружаются в тупике, который принадлежит мне, поэтому я не переплачиваю за услуги хранения и дополнительную транспортировку материалов грузовиками. Мощность завода – 60 тонн асфальта в час. Здесь создано 17 рабочих мест. Зарплата – от 100 до 150 тысяч тенге. Наше преимущество – низкая стоимость и готовность изготавливать асфальт в соответствии с пожеланиями заказчика, с применением инновационных технологий для увеличения срока службы и улучшения характеристик дорожного покрытия, – рассказывает М. Иманбаев.

Недавно он побывал в Астане, где ознакомился с новыми технологиями изготовления дорожного покрытия. Теперь он готов выпускать асфальтную смесь с содержанием инновационного стабилизирующего материала. Это позволит повысить качество дорожно-строительного материала, придавая при этом асфальту водонепроницаемость, термостойкость, прочность на растяжение и сжатие.

В ближайшей перспективе М. Иманбаев намерен открыть завод железобетонных изделий, здание которого уже начал возводить.

– Установку по подготовке бетона купил на оборотные средства, цех также строю на свои средства, решил обойтись без кредита – обороты позволяют. Будем выпускать кольца, бордюры и другие железобетонные изделия, востребованные на рынке. Спрос будет – в районе начинается большая стройка – запускается проект будущего расширения ТШО. Вырастут и объемы перевалки грузов через мой железнодорожный тупик, поэтому я начинаю строить дополнительные пути для разгрузки вагонов, – делится М. Иманбаев, подчеркивая, что без помощи государства ему было бы гораздо сложнее развивать свой бизнес. – Теперь моя задача – приносить пользу родному району, помогать улучшать качество жизни нашего населения.

Действительно, весомая поддержка позволяет предпринимателям или стартовать, или находить точку опоры для дальнейшего роста, как это видно на нашем примере. Новые рабочие места и производство качественных материалов – вот главный эффект принимаемых мер. Кстати, насчет последнего можно не сомневаться – выпускать некачественную продукцию в районе, где практически все друг друга знают в лицо, никто не будет. Здесь срабатывает принцип «лучшая реклама – людская молва».

К слову, в отдельно взятом районе, как и во всей области, растет число предпринимателей. Как сообщил руководитель отдела предпринимательства Жылыойского района Канат Мынбаев, за 7 месяцев 2016 года в районе зарегистрировано 7 247 субъектов малого и среднего бизнеса. Активных субъектов – 6 447, из которых – 767 юридических лиц, 5 414 частных предпринимателей, 266 – крестьянских хозяйств. В сфере МСБ заняты 12 386 человек. За 7 месяцев текущего года в бюджет поступило 2,4 млрд тенге в виде налогов.

Последняя цифра говорит о реальной отдаче вкладываемых государственных средств в развитие предпринимательства. Поступающие налоги позволяют решать социальные вопросы населения, строить садики, школы и больницы. А самое главное – люди верят в себя, в свои силы и сами творят свое будущее.