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Без друзей меня – чуть-чуть…
Наталья КУРПЯКОВА
Но не все так однозначно. Как ее найти, распознать, сохранить? Какая она, настоящая дружба? Мужская? Женская? Как у трех мушкетеров, когда один за всех – и все за одного? Или как у Ежика и Медвежонка из когда-то знаменитого и такого трогательного мультфильма Юрия Норштейна? Его герои усаживались на бревнышке, прихлебывали чай, смотрели на звездное небо и говорили про дружбу: «Если тебя нет, то и меня нет…». Совсем по Аристотелю, считавшему, что «друг – это одна душа, живущая в двух телах». «Какой медленный мульт, – говорил несколько лет назад сын подруги, совершенно не увлеченный происходящим на экране. – Они что там делают?» Сегодня мама озабочена его коммуникативной компетентностью: юноша предпочитает виртуальных друзей, а с реальными как-то пока не складывается…
Еще в 1936 году, разрабатывая свою концепцию бесконфликтного и успешного общения, Дейл Карнеги написал бестселлер «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Книга популярна и сейчас. Но про дружбу ли она? Стоит ли друзей завоевывать? Недаром говорят: у победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.
Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? А по переписке? В 2010-м после 59 лет переписки американцы Барбара и Шумахер наконец-то встретились. Красивая история облетела весь мир. В 1942-м, в эвакуации, моя мама подружилась с одноклассницей Кларой Волковой. После войны девушки разъехались, увидеться больше не довелось, но переписывались они более полувека. И дружили. А в 80-е в пионерском лагере я познакомилась с карагандинкой Олей. Сколько писем – огромных, откровенных, про все-все-все – мы написали друг другу за десять лет! Потом потерялись и вновь нашлись в «Одноклассниках». Живем в разных странах, собираемся встретиться и думаем, что мы все-таки дружим.
Мне кажется, Интернет если не меняет наше представление о дружбе, то как бы «расшатывает» его. Сколько может быть друзей, пусть даже и виртуальных? Говорят, что в соцсетях есть количественное ограничение – 10 тысяч. Но ведь и пара-тройка сотен – очень много. «Почему бы не лайкнуть, с меня же не убудет», – думаем мы. И так в «друзьях» оказываются приятели, знакомые, одноклассники, однокурсники, сотрудники, соотпускники, земляки, попутчики, друзья друзей, соратники по играм (которые просят то кабачки полить, то по пиратам пальнуть, то слово угадать) и даже магазины (и нижнего белья, и автозапчастей).
Ученые каким-то образом доказали, что количество друзей у человека напрямую зависит от объема его мозга. Среднестатистический показатель – не более 200 персон. С большим он (мозг) не справляется. Наткнулась в Сети на объявление: «Всем, у кого больше 1 000 друзей! Будем помогать друг другу с друзьями! Всем, у кого меньше 1 000 друзей, в сообщество не вступать…» Наверное, число «друзей» определяет успешность пользователя, с их помощью удобно пиариться, распространять информацию, однако от дружбы это все так далеко. Надо бы, что ли, слово другое подобрать, чтоб не вводить юные умы в заблуждение.
«Френдить» можно хоть до 10 тысяч, хоть до бесконечности, и пусть все станут друзьями всех. Но ведь, вроде бы, надо читать и писать письма, комментировать, голосовать, себя презентовать или хотя бы ежедневно просматривать свою новостную ленту. Когда все это делать? И зачем? Да, а «удалять» друзей теперь стало совсем просто – одним щелчком…
Позитивная новость последних дней. Американские ученые установили, что наличие друзей влияет на продолжительность жизни. Чем больше у человека друзей, тем выше вероятность, что он станет долгожителем. Кто ж спорит, друзья делают жизнь эмоциональной, насыщенной, нас самих активнее, счастливее и даже здоровее – друзья не дадут впасть в депрессию. Да и материальный фактор играет свою роль: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Впрочем, это совсем не заокеанский вывод…
9 июня был День друзей. Тоже международный. За дружбу взялись, видимо, всерьез. Так почему бы сегодня не встретиться с друзьями, или позвонить им, или, в конце концов, лайкнуть… Ведь всем известно, что это «без друзей меня – чуть-чуть, а с друзьями – много»!

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