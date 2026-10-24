Без души не будет взаимодействия

Гульбахар Атаева работает в этой сфере 17 лет. Ее трудовой путь начинался с педагогики: после училища она устроилась воспитателем в детском саду, затем – в детском доме. Там, столк­нувшись с более сложными профессиональными задачами, решила продолжить образование и получила диплом дефектолога. Позднее эти знания пригодились в индивидуальной работе с детьми. В столичном центре социального обслуживания «Жансая» работает с 2023 года. Сегодня за соцработником зак­реплены шесть ребят. Каждого она посещает два-три раза в неделю, успевая поработать за день с четырьмя подопечными.

– Мне нравится помогать людям. Когда видишь результаты своей работы, радость в глазах ребенка, получаешь внутреннее удовлетворение, – делится Гульбахар Адильхановна.

На столе 11-летней Самины Амангельды – цветная бумага и клей. Вместе с Гульбахар Атаевой, которую знает уже четыре года, девочка занимается аппликацией: выбирает цвета для лис­тьев и устраивает бумажному ежику место для зимней спячки. Заодно тренирует мелкую моторику, внимание и память. После недавней операции Самина быстро устает, иногда испытывает боль. Гульбахар Адильхановна помо­гает ей, предлагает передохнуть, а когда девочка читает вслух сказку, осторожно массирует больное место. Иногда соцработник помогает подопечной подняться с постели, умыться, причесаться, разогреть еду. Вдвоем они делают уроки, пишут диктанты, лепят из пластилина, занимаются ее любимым бисероплетением. Визит завершается записью в журнале посещений.

За первую половину дня специалист успела к двум детям на дому, теперь направляется в «Жансаю» – там ее ждут другие.

Заместитель директора по оказанию специальных социальных услуг Диана Камен рассказала, что «Жансая» работает с начала 2022 года. Здесь оказывают помощь на дому и проводят реабилитационные занятия в самом центре для детей и взрослых с инвалидностью. На сегодня услуги получают 640 человек, а трудятся тут 120 социальных работников. Ежедневно центр посещают до 70 несовершеннолетних, которые занимаются с логопедами, дефектологами, психологами, специалистами по массажу и адаптивной физической культуре. Действуют кружки арт-терапии, вокала и танцев. Плавание в бассейне и иппотерапия также входят в программу центра.

– Благодаря кружкам получатели услуг не только совершенствуют свои навыки, но и побеж­дают на крупных респуб­ликанских конкурсах «Жул­дызай» и «Таланттар алаңы». Их творческие работы выставляются в Национальном музее, они участ­вуют в концертах. В прошлом году наши воспитанники заняли призовые места на международном музыкальном конкурсе в Китае! Такие мероприятия способствуют социализации детей, развитию уверенности в себе и раскрытию их творческого потенциала, – рассказывает Диана Камен.

В центре соцработники соп­ровождают детей во время занятий, помогают им выполнять упражнения и потом, во время домашних посещений, повторять их. Так полученные навыки закрепляются и за пределами «Жансаи». Кроме того, вместе с ребятами они ходят в медицинские учреждения, получают лекарства, когда их мамы заняты, помогают оформлять документы и обращаться в госорганы.

Отметим, что социальному работнику необходимо разбираться сразу в нескольких областях: педагогике, психологии, медицине, правовых вопросах. При этом важно не формальное выполнение должностных обязанностей, а неравнодушное ежедневное участие в жизни другого человека, умение услышать, понять и поддержать его в трудную минуту.

Такая атмосфера царит и в самом центре. Здесь светлые коридоры украшены стендами с рисунками и поделками детей, а стены увешаны фото­графиями соцработников с их подопечными. В просторных кабинетах для занятий малыши развивают мелкую моторику, делают растяжки, учатся концентрироваться, а ребята постарше осваивают бытовые навыки: застегивают одежду, гладят, учатся готовить еду. Пока Гульбахар Адильхановна проводит мини-экскурсию, ее постоянно приветствуют коллеги, родители и дети. Возникает ощущение сообщества, где все друг друга знают и поддерживают.

Однако работать с детьми и их близкими не так просто. Некоторым трудно понимать обращенную речь, сосредоточиться или выполнить просьбу. Да и родители порой устают от ежедневного ухода, тревожатся о будущем ребенка. Гульбахар Атаева подчеркивает, как важно наладить доверительные отношения с семьей. Самим же специалистам тоже необходима поддержка: в центре проводят психологические тренинги, организуют совместные мероприятия, сотрудники проходят аттестацию и повышают квалификацию.

Во время разговора Гульбахар Адильхановна показывает фотографии и видео результатов ее труда. Видно, что вся фотогалерея телефона заполнена ее подопечными: занятия, прогулки, праздники, поездки.

– Эта работа требует полной отдачи, ведь без души не будет взаимодействия. Дети тонко чувствуют нас, так же как и родители. Со временем мы становимся частью семьи, – говорит Гульбахар Атаева.

Значение труда социального работника невозможно измерить числом посещений или выполненных упражнений. Важнее перемены в жизни тех, кому они помогают: новые умения, растущая самостоятельность, решение необходимых вопросов, уверенность в своих возможностях.