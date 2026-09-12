Без экивоков
Беседовала Лаура Тусупбекова
Семь месяцев прошло с момента вступления в силу нового Налогового кодекса, и все это время вокруг него не утихают споры. Одни «размахивают» цифрой в 200 тыс. предпринимателей, якобы «сбежавших» из бизнеса. Другие кивают на выросшие поступления в бюджет и говорят: реформа работает. Разобраться, что на самом деле происходит с казахстанским бизнесом после реформы, мы попросили Аманжана ЖАМАЛОВА – постоянного автора «КП», председателя Совета по налоговой политике и администрированию НПП «Атамекен», доктора экономических наук.