Без электричества остался летний детский лагерь в Карагандинской области

Общество
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Фото: ekaraganda.kz
В детском летнем лагере "Салют" в Карагандинской области на несколько часов отключили электроэнергию, вопрос на контроле городского отдела образования, передает агентство eKaraganda.kz.

В редакцию информационного агентства поступило анонимное обращение, где говорилось о детях в летнем лагере "Салют", которые голодают из-за отключения электроэнергии.

"Дело в том, что шли ремонтные работы, сейчас свет подключают. (…) Было аварийное отключение на линии. Всего часа два нет света. На готовку еды для детей это не повлияло. Если бывают какие-то отключения, дети не остаются без еды. Я лично слежу за тем, кто приезжает, кто уезжает. Вожатые не покидали лагерь, все на месте. На данный момент 342 ребёнка находятся в лагере", – сказала заместитель директора ЛЛ "Салют" Анар Ескалиева.

В городском отделе образования Караганды сообщили, что это не первый случай перебоев с электричеством с "Салюте" 

"Мы держим ситуацию на контроле. Нам не озвучили такие проблемы, что дети не накормлены. В лагере сообщили, что проблем с питанием нет. В прошлом сезоне тоже были перебои со светом, молния повредила линию электропередач. Там быстро все починили. А сегодня, как мне сказали, произошел обрыв кабеля. Сейчас все ремонтируют", – пояснила и. о руководителя отдела образования Раиса Кенешова.

В свою очередь в ТОО "Қарағанды Жарық", сообщили, что неоднократно делали предписания руководству лагеря на замену рубильника, который находится на их балансе, и который сотрудники ТОО неоднократно ремонтировали, осуществляя подключение, после того, как тот выходил из строя.

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