В Караганде состоялась презентация книги «Голод 1931– 1933 годов в Центральном Казахстане: сборник архивных документов и воспоминаний».

Над ее созданием чуть более года трудилась группа ученых Карагандинского университета им. Е. Букетова. Исследователи посетили Центральный государственный архив РК, Архив Президента РК, а также архивы Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, где изучили рассекреченные документы 1930 годов. Встретились с детьми и внуками жертв голода, которые рассказали, как в те страшные годы выживали их родные.

– Эта тема еще, к сожалению, недостаточно изучена, – отметил ректор Карагандинского университета им. Е. Букетова Нурлан Дулатбеков. – Сейчас в Караганде действует Областная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Ученые нашего университета тоже вносят посильный вклад в ее работу. Мы изучили тему голода 1930 годов в Центральном Казахстане и, используя полученную информацию, выпустили книгу. Она издана на казахском и русском языках. Сейчас готовится перевод на английский, чтобы информация стала доступной иностранным исследователям.

На заседании «круглого стола», где обсуждалась тема голода в казахской степи, выступила док­тор исторических наук Зауреш Сактаганова, член Республиканской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Ученый работала с важными архивными документами, около 90 из них вошли в книгу.

– Все эти материалы находились под грифом «Секретно» и «Совершенно секретно», – отметила профессор университета им. Е. Букетова Зауреш Сактаганова. – Некоторые из них до сих пор недоступны для исследователей. К теме голода обращались и зарубежные, и отечественные ученые. Первая работа была опуб­ликована в журнале «Вопросы истории» в 1989 году под авторством трех наших классиков – Манаша Козыбаева, Жулдызбека Абылхожина и Макаша Татимова. Этой проблемой много занимался историк Талас Омарбеков.

Зауреш Сактаганова рассказала, что создание колхозов и раскулачивание, сопровождавшие коллективизацию, стали губительными для казахской степи. Они привели к катастрофическому джуту. В результате с 1931 по 1933 год из-за голода и болезней в Казахстане погибли более двух миллионов человек, а это 49% населения края.

– Четвертая часть населения откочевала, – продолжила Зауреш Сактаганова. – Около 414 тысяч человек в 1935 году возвратились в Казахстан. Но более 600 тысяч казахов не вернулись, так как ушли за пределы СССР.

Важную часть книги составляют воспоминания о том страшном времени. Очевидцев уже нет в живых, поэтому карагандинские исследователи общались с их детьми и внуками. В сборник вошли 100 историй семей, которым удалось пережить голод.

Кандидат филологических наук Лариса Харитонова была одной тех, кто беседовал с потомками спецпереселенцев. Ведь они, как и местное население, пострадали от голода и репрессий.

– Потомки свидетелей тех страшных событий много говорили о холодной осени 1931 года, – рассказала филолог. – Именно тогда в Центральный Казахстан прибыли эшелоны со спецпереселенцами. Их размещали в поселках, тут же создаваемых в степи. Продукты питания, которые люди везли из дома, быстро заканчивались. Наступил голод. Кому-то удалось сберечь семена, и на следующий год их посеяли. Семьи нищенствовали, варили суп из лебеды, крапивы и заячьей капусты. Первую зиму жили в голой степи в вырытых ямах. Тем, кто работал, выдавали скудный паек по 600 граммов хлеба, на иждивенцев – по 300 граммов.

Во многих семьях бережно хранят память о родственниках, переживших голод и репрессии. Их потомки издают книги и составляют семейные альбомы, в которых фиксируют воспоминания о пережитом для будущих поколений.