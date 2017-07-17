Без исключений…

Эта норма предусмотрена изменениями в законодательстве по вопросам дорожного движения. По мнению разработчиков, поправка нацелена в том числе и на устранение условий, способствующих коррупции.

Как отметил на пресс-конференции в СЦК депутат Мажилиса Парламента Владислав Косарев, принятие закона очень свое­временно и поможет создать доб­рожелательную и взаимовзыс­кательную обстановку между работниками, контролирую­щими дорожное движение, и водителями.

Помимо прочего, нововведения «разрешают» снимать и фотографировать стража порядка. При этом участник дорожного движения имеет право получить от сотрудника полиции разъяснение причины остановки транс­портного средства. Свободнее себя чувствовать будут и пассажиры авто, которым, согласно поправкам, можно теперь покидать машину в случае остановки по требованию без разрешения полицейского. Также приняты нормы, предусматривающие более тяжкие меры наказания за отдельные нарушения. В частности, за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения теперь лишиться водительских прав можно не на два, а на три года. За это правонарушение ответственность будут нести все водители без исключения и инвалиды в том числе.

По словам первого заместителя председателя Комитета административной полиции МВД Алибека Кениспаева, это одно из грубых нарушений правил дорожного движения, а значит, и ответственность за вождение в нетрезвом состоянии должна распространяться на всех без исключения.

Во избежание различного толкования конкретизирована статья по привлечению к админист­ративной ответственности лиц, совершивших поворот или разворот с выездом на полосу встречного движения на дорогу, где выезд на встречную полосу запрещен. Нарушители будут лишаться права управления транспортными средствами на один год. Кроме того, сокращен размер штрафа с 5 до 3 МРП за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Хорошая новость есть и для любителей аэрографии, поскольку изменения снимают запрет на нанесение рисунков на транспорт­ные средства.

Положения закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения» введены в действие с 15 июля текущего года, за исключением поправок в Налоговый кодекс РК, касающихся расширения перечня государственных регистрационных номерных знаков, которые начнут действовать только с 1 января 2018 года.