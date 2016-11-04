​Без изоляции, но под присмотром

Такие осужденные, находясь под неусыпным пробационным надзором, получают социально-правовую, медицинскую помощь, в том числе участвуя в ярмарках вакансий по трудоустройству.

33-й шаг Плана нации по реализации институциональных реформ в полном объеме обозначает задачи, стоящие перед службой пробации, которая, сменив на «посту» уголовно-исполнительную инспекцию, появилась в стране 1 января 2015 года. Проще говоря, служба пробации сегодня выступает главным наставником и опекуном для получивших ограничение свободы, отсрочку наказания условно осужденных, направленных на общественные и исправительные работы, а также для тех, кому решением суда вынесен запрет занимать определенные должности.

…Подполковник юстиции, начальник отдела службы пробации департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области Динара Жусупбекова предлагает познакомиться с практической работой подразделений на местах. Наиболее многочисленная служба пробации сосредоточена в Кокшетау, размещается она в опорном пункте полиции, скорее, не размещается, а ютится в двух маленьких кабинетах.

По словам начальника городского отдела капитана юстиции Азамата Идрисова, на учете в настоящее время состоят 333 осужденных. С января по октябрь под присмотром СП (служба пробации) находились 510 человек с различными видами приговоров. Статис­тика отдела постоянно пребывает в движении. Часть подопечных, так сказать, уходят с миром, сроки закончились, новая часть приходит, и все надо начинать с чистого листа. Среди осужденных без изоляции от общества приговор распространяется на те статьи, которые предусматривают сроки от года до 7 лет, 75% из них с ограничением свободы.

Более мягкое наказание – результат гуманизации. Прежде за аналогичные преступления суды «выписывали» условное наказание. При таком приговоре, не дай бог, будешь замечен в недостойном поведении, указанном в специальных правилах, как обратно попадешь за решетку мотать весь срок. При ограничении могут вернуть на остаточный срок, что, естественно, бальзам для осужденных, однако выигрывает ли от подобных льгот общество, сказать трудно. В том и другом случае многое зависит от службы пробации.

Знакомится она со своими подопечными, получая на руки приговор суда. На мой взгляд, о ведомственной кухне рассказать следует. В нем указан адрес осужденного, сотрудники СП спешат к нему по месту жительства, приглашая в обязательном порядке явиться в отдел для постановки на учет. Тут же изучается социально-правовой статус новичка. Задается также в обязательном порядке вопрос: какая нужна помощь?

Чаще всего звучат ответы: хочу трудоустроиться, получить документы, продолжить учиться, пройти медкомиссию и лечебные процедуры…

– И что, – обращаюсь к начальнику городского отдела, – любой каприз за счет государства?

– Не любой, а оговоренный в законе, – отвечает он, – государство в материальном обеспечении не участвует, повторюсь, служба пробации оказывает осужденным содействие, не оставляя один на один с трудностями. Пустишь проблемы на самотек, наши подопечные могут совершить повторное преступление.

Кстати, в 2014 году повторно оказались на скамье подсудимых 23 ранее осужденных, но не изоли­рованных от общества, в 2015-м – 10, в 2016-м – также 10. Цифры областные и говорят о том, что с осужденными на свободе проводится не формальная, а эффективная работа, если произошло снижение рецидива более чем в 2 раза.

За этот показатель службе пробации следует выразить отдельную благодарность. В прошлом году через ее руки прошли 2 330 осужденных, на 440 больше, чем в 2014 году. Однако повторно «загремели» на нары, повторимся, лишь 10 подопечных. И тем не менее главный пробатор региона – гос­пожа Жусупбекова недовольна. Вот когда не будет ни одного «повторника», можно и себе сказать спасибо, признается она.

Пора обратиться к профессиональным «секретам»: за счет чего и каким образом осужденные становятся на путь исправления?

– Два раза в месяц подучетные приходят к нам на регистрацию, один раз в месяц мы выезжаем к ним в гости, раз в квартал посещаем их на дому вместе с участковым инспектором, – рассказывает А. Идрисов. – Наши встречи с осужденными не ради галочки. Вместе с отчетом о поведении в быту, на производстве идет разговор по душам: как дела в семье, в чем она нуждается, требуется ли помощь…

Распорядок дня у службы пробации напряженный. На ногах сотрудники с 8.30 до 23 часов вечера. Это их обычный рабочий день. Усиленный контроль происходит особенно вечером. Офицеры юстиции отправляются в увеселительные заведения, оживленные общественные места, днем могут появиться на производстве, где трудятся их подопечные. Образно говоря, осужденные 14 часов в сутки находятся под правоохранительным «колпаком». Вместе с сотрудниками они составляют распорядок дня, график передвижения по городу.

– Областная служба насчитывает 113 офицеров, – отмечает подполковник юстиции Д. Жусупбекова. – Капля в море по сравнению с числом осужденных. Однако с возложенными обязанностями они справляются, зачастую делая больше, чем от них требуется.

А вот мое авторское наблюдение. По большому счету сотрудники СП – вначале воспитатели, а потом уже соцработники. Согласитесь, быть воспитателем у детей – ох, как непросто, а тут взрослый контингент от 20 до 35 лет, каждый осужденный со своим характером, своими «болячками», проблемами, только успевай поворачиваться и, простите, изворачиваться, иначе опекаемые начнут гнуть свою ­линию, чего допустить категорически нельзя.

Отсюда вывод – офицеры юстиции ответственные, чуткие люди, пришедшие в профессию по зову души, а не по принуждению. Та же Дина Каримовна, осужденные между собой ее называют «наша классная», то бишь классным руководителем, погоны носит 23 года, из них 16 лет в уголовно-исполнительной системе. Или знакомясь со старшим инспектором службы пробации капитаном юстиции Айгуль Букуновой, она назвала свое имя. Присутствующий при этом осужденный Ришат Копеев, получивший за разбойное нападение по приговору суда 3,6 года ограничения свободы и, находясь под домашним арестом, тактично добавил: «Не Айгуль, а Айгуль Темирбековна».

В этих словах прозвучало искреннее уважение к инспектору, которое можно заслужить лишь похожим отношением к осужденному.

Такой пример. Соня Гаврилова, ограниченная в свободе, встала на учет полгода назад. Молодая, профессии нет, а работать надо, в приговоре четко оговорено – отбывать наказание без изоляции от общества, но с обязательным трудоустройством. Городская служба пробации помогла ей выучиться на повара, позже помогла найти работу.

Осужденный Азамат Бегайдаров по специальности газоэлектро­сварщик. Встав на учет, заявил, что возникли проблемы с трудо­устройством, никто не хочет брать человека с запятнанной биографией. Подключилась служба пробации. Буквально через неделю позвонили из Центра занятости, сообщив: пусть Бегайдаров выходит на работу, назвали адрес. В среднем за год только отдел Кокшетау помог в трудоустройстве более 50 осужденным. Цифра могла быть и больше, но не всех устраивает, например, заработная плата в 30–40 тыс. тенге, часть «приговорников» захотела трудоустроиться самостоятельно, не возбраняется, лишь бы долго не сидели без дела.

Во время нашего визита в отдел поступила свежая информация. В течение двух недель трудоустроены дворниками осужденные Айдана Башарова и Андрей Жуковский. «За них мы уже спокойны, – произнес А. Идрисов, – попали в хорошие коллективы».

Сотрудники департамента предлагают посетить еще одно подразделение городской службы пробации. Разместилось оно в опорном пункте полиции № 3. От бывшей комендатуры для вольных поселенцев остались сырые, серые стены, да прогнивший пол. Уютно лишь в кабинете инспекторов СП. «Стараемся создать домашнюю обстановку, чтобы легче найти подход к подопечным», – отмечает старший инспектор А. Букунова.

Не успели расположиться, как стук в дверь. «Разрешите, пришел для отчета», – доложил вошедший мужчина. Знакомимся, осужденный по статье 380 часть 1 (сопротивление властям) на 1,5 года ограничения свободы Сергей Капуза. Подтянутый, в глазах живая искорка, речь грамотная: «Работаю сварщиком, есть семья, двое детей. В 8 утра ухожу на смену, в 8 вечера обязан быть дома, задерживаюсь, звоню инспектору, объясняю причину. На учете состою год, 12 октября срок заканчивается…»

По всему видно, молодой человек осознал свою вину, с первых дней после совершения преступления встал на путь исправления. Очень благодарен службе пробации. Помогли во всем, ни разу не отказали, отзывался он о своих опекунах, даже излечили от алкоголя, сопроводив в наркологию.

– Я часто бываю у них дома, уже стала членом семьи, – смеется Айгуль Темирбековна. – Жена, дети отцом довольны, говорят, не узнать в последнее время.

Пора обобщить факты, о которых говорилось выше. В отношении 1 822 осужденных (в 2015 году на учете состояло 1 563) составлены индивидуальные программы по оказанию социально-правовой помощи. 90% таковую получили. В частности, в номинации «образование» задействованными оказались 6 человек, восстановили документы – 30, трудоустроены – 298, иная помощь – 647. При содейст­вии местных исполнительных органов проведено только в неполном 2016 году 7 ярмарок вакансий по предоставлению рабочих мест осужденным, находящимся на пробационном контроле.

В ходе республиканского оперативного мероприятия «Условник» в текущем году выявлено 15 нарушений отбывания наказания без изоляции от общества, вынесены дисциплинарные меры и письменные предупреждения. В отношении 5 осужденных направлены материалы в суд на замену ограничения свободы на лишение свободы.

И тут во весь голос заявляет о себе проблема, вызванная все той же гуманизацией. Нормативным постановлением Верховного суда от 2015 года в отношении лиц, к которым была применена статья 73 (ограничение свободы) последовало смягчение наказания. Теперь они не могут быть возвращены в места лишения свободы, если даже совершат преступления, в том числе и тяжкие. Как понимать?

Последствия уже дают о себе знать. Резко возросло число преступлений со стороны осужденных без ограничения свободы, участились административные правонарушения, нарушения правил поведения, режима пребывания на воле. Те 10 осужденных, повторно оказавшиеся в 2016 году на скамье подсудимых, скорее всего, плоды современной гуманизации, другие обстоятельства просто на ум не идут.

И еще, служба пробации в одиночку навряд ли добилась бы позитивных результатов, не будь у нее надежных партнеров в лице местных исполнительных и судебных органов, органов юстиции, прокуратуры, учреждений образования, здравоохранения, соцзащиты, НПО, структурных подразделений полиции. К тому же недавно обнародован новый закон, расширяющий возможнос­ти СП и усиливающий ее влияние в уголовно-исполнительной системе.