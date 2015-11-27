​Без легенд и мифов

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Специально к этому дню группа молодых художников представила работы на тему «Всегда жизнь»; волонтеры проекта «Будущее – мой выбор!» из образовательного центра «Билим-Центральная Азия» – виртуальную игру «Таза жол танда» по профилактике ВИЧ. А театр «АртиШок» показал постановку «Судьба» о терпимом отношении к людям, живущим с ВИЧ. Все эти работы, по сути, представляли собой отклик на сложившуюся в обществе ситуацию вокруг людей с «+». Творческие коллективы постарались также показать их внутренний мир: мечты и страхи, и изолированность и страстное желание жить.

С ВИЧ действительно связано много мифов и легенд, говорили специалисты. И все мы в той или иной мере являемся жертвами дезинформации и предрассудков. Но творческие люди предлагали раздвинуть границы, посмотреть понимающим и сострадательным взглядом на ближних, вынужденых жить с таким диагнозом. Организаторы кампании призывали таким образом сломать предубеждение и страхи, связанные с ВИЧ и тестированием на инфекцию. А тем, кто считает, что ВИЧ их не касается, предлагали пройти тест. И если вдруг он окажется положительным, начать лечение. Тем более что экспресс-тестирование и консультации Центр СПИДа­ Алматы проводит бесплатно, анонимно и конфиденциально.

Одними из первых пройти тест приняли решение популярные среди молодежи артисты, художники и музыканты. Затем они приняли участие в открытой дискуссии, посвященной социальной адаптации и семейным отношениям людей с ВИЧ. И главное – затронули духовно-этический аспект этой сложной темы. Речь шла об ответственности СМИ в освещении этих вопросов. Важность таких встреч подчеркивают и результаты общественных опросов. К примеру, в соседней России во время такого опроса большинство респондентов высказали свой страх к ВИЧ-инфицированным. По их мнению, такие люди не имеют права работать особенно в образовании и сфере услуг. Еще более категоричными оказались работники правоохранительных органов: 73% из них считают, что учителя, зараженные ВИЧ, вообще не должны работать в школе. Такого же мнения придерживаются около 70% работников сферы услуг; 65,6% религиозных деятелей; 62,5% работников СМИ; 50% сотрудников административных органов. Даже у преподавателей не проявилась профессиональная солидарность к коллегам: более 50% опрошенных педагогов высказались за то, чтобы учитель, зараженный ВИЧ/;СПИДом, не вел занятия...

Специалисты говорят, что такое негативное отношение складывается во многом из-за недостатка информации. До сих пор многие думают, что СПИД – это проблема наркоманов, бомжей, сексменьшинств. И к больным относятся, как к прокаженным, не зная, что во внешней среде, то есть вне тела, вирус иммунодефицита человека быстро погибает. Не случайно до 80% случаев заражения происходит при незащищенном половом контакте. Большой процент заражений также происходит при инъекциях общим шприцем с одной иглой. А это значит, что ВИЧ не так уж «легко» заразиться. Во время тренингов, семинаров и лекций по здоровому образу жизни эксперты напомнили, что в Казахстане таким людям предоставляется социальная и правовая защита, бесплатная медицинская и лекарственная помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи. И главное – в стране законодательно запрещена какая-либо дискриминация ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

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