Без ложных ожиданий

В столице прошел «круглый стол» с участием представителей НПО, профсоюзных и молодежных организаций на тему «Роль гражданского общества в проведении референдума».

Открывая мероприятие, директор Высшего колледжа транспорта и коммуникаций, председатель Общественного совета города Нур-Султана, представитель Республиканского совета по разъяснению конституционных реформ Зулфухар Гаипов начал с того, что 5 июня у нас в стране произойдет важное политическое событие – республиканский референдум, где народ путем прямой демократии, проголосует за конституционные изменения в Республике Казахстан, за политическую систему в целом.

– Гражданский сектор и есть носитель идей народа, а Общественный совет является мостом между ним и властью. Активное участие в этом вопросе гражданского сектора еще раз доказывает, что сейчас общество другое, – сказал Зулфухар Гаипов.

В свою очередь депутат городского маслихата и председатель Альянса женских сил по городу Нур-Султану Назгуль Макжан подчеркнула, что в заседании участвуют самые активные неправительственные организации столицы с целью обсудить основные аспекты предстоящего референдума, а также обменяться мнениями, вопросами, предложениями по работе с населением. Участие гражданского общества в процессе разъяснения конституционных реформ очень важно. При этом она подчеркнула: народ ожидал конституционных реформ, но у людей немного завышены ожидания.

– Люди думают, что 5 июня проголосуют, а 6 июня проснутся в другой стране. Но так не бывает, и мы должны доходчиво объяснять, что принятие конституционных поправок несет за собой еще ряд изменений. Это будет работа не одного дня, не одного года. Роль гражданского общества в том, что мы должны при общении с населением доходчиво объяснять, что только закладываем фундамент для дальнейшего развития нашей страны. На какие рельсы мы встанем, будет зависеть от каждого из нас. Не должно быть ложных ожиданий и обещаний, – уточнила Назгуль Макжан.

Общественные деятели, участники «круглого стола» высказали свои предложения в части организации встреч, создания одинаковых условий людям с ограниченными возможнос­тями. Также было отмечено, что все разъяснения должны быть в рамках правового поля, спикеры должны быть политкорректными, уметь работать с аудиторией, отвечать на провокационные вопросы, работать со статистическим данными. Важно разъяснять изменения в избирательной системе, доступным языком рассказывать о смешанной форме выборов.