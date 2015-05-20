Без наград не останемся Свежий выпуск 526 Юрий МАКАРОВ

В юниорском турнире борьбу за места на пьедес­тале почета продолжат Владислава Кухта (весовая категория до 57 кг), выигравшая четвертьфинальную встречу у соперницы из Таиланда, Лейля Кусаинова (63 кг), одержавшая верх над представительницей Индии, Надежда Рябец (66 кг), оставившая не у дел конкурентку из Монголии, Гюзаль Садыкова (77 кг), сломившая сопротивление спортсменки из Польши.

В молодежном разряде у нас уже пробились в полуфинал Балауса Муздиман (54 кг, Алматинская область) и Любовь Хасиева (75 кг, Шымкент). Будем надеяться, что это еще не полный список призеров чемпионата: отбор в квартеты лучших продолжается.

В квартете лучших

10-й этап супермногодневки «Джиро д’Италия» принес несомненный успех хозяевам трасс – гонщикам Италии, выступающим за разные команды. Они заняли шесть первых мест, а в тройке лучших оказались Никола Боэм (Bardiani-Valvole), Алессандро Бусато (Southeast Cycling) и Маттео Малагути (Vini Fantini-Nippo).

В генеральной классификации майку лидера сохранил за собой Альберто Контадор из российской команды Tinkoff-Saxo. Итальянец из «Астаны» Фабио Ару проигрывает грозному испанцу всего 3 секунды. А на третьем и четвертом местах идут одноклубники Фабио Ару – Микель Ланда из Испании и итальянец Дарио Катальдо.

«Астана» по-прежнему впереди в командном зачете, опережая BMC Racing (США), Sky Team (Великобритания) и остальных участников открытого чемпионата Италии. А Фабио Ару вышел на первое место в номинации «Лучший молодой гонщик».

Открылся Roland Garros

Во вторник в Париже начались квалификационные игры турнира «Большого шлема» Roland Garros. Из-за непогоды несколько матчей не были доиграны, в том числе и встреча казахстанца Александра Недовесова и Юки Бхамбри из Индии. В предварительном раунде принимает участие и наш Андрей Голубев. Его первый соперник – Маттео Виола (Италия).

Ждут своего выхода на корт в основной сетке участников казахстанцы Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Ярослава Шведова и Михаил Кукушкин. К слову, Кукушкин должен был сейчас выступать во Франции в турнире Open de Nice d’Azur, но стартовал он на Лазурном берегу весьма неудачно: в одиночном разряде проиграл Нику Киргиосу из Австралии – 6:7, 2:6, а в парном вместе с новозеландцем Маркусом Даниэллом уступил Мате Павичу (Хорватия) – Майклу Винусу (Новая Зеландия) – 2:6, 5:7. Что ж, у Михаила осталось больше времени на подготовку к более престижному Roland Garros.

Слово гроссмейстеров

В Павлодаре завершился чемпионат Казахстана по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Лидеры турнирной таблицы в последний день одержали победы и не позволили преследователям обойти их возле финишной ленточки.

У мужчин звание чемпиона РК завоевал международный гроссмейстер из Уральска, чемпион летних Азиатских игр в Дохе Муртас Кажгелеев, набравший 9 очков из 11 возможных. Серебряным и бронзовым призерами стали Азамат Утегалиев (8,5) и Ануар Исмагамбетов (8). В женском турнире первенствовала международный гроссмейстер из Павлодара, чемпионка мира 2013 года среди ветеранов Елена Анкудинова (8 очков из 9). Далее в тройке призеров Гульмира Дау­летова (7,5) и Мадина Давлетбекова (7).

Участники первенства теперь разыграют медали в быстрых шахматах и блице.



