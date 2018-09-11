​Без науки нет прогресса

Академия наук Казахстана, созданная более 72 лет назад, с первых лет развернула широкие исследования по освоению богатейших природных ресурсов, внесла весомый вклад в развитие производительных сил страны, в решение важнейших проблем экономического, социального и духовного развития казахстанского общества. О том, какие задачи сегодня решает отечественная наука, какие приоритеты расставляет на будущее, рассказывает президент Национальной академии наук Республики Казахстан академик Мурат Журинов.

– Мурат Журинович, чем сегодня можно гордиться казахстанской науке?

– На данный момент казахстанская наука, как и наше молодое независимое государство, находится на том важнейшем этапе, когда необходимо делать ставку в первую очередь на интеллектуаль­ный потенциал. Как сказал Лидер нации Нурсултан Назарбаев, вне зависимости от наличия или отсутствия природных богатств главным достоянием и ресурсом любой страны является его интеллектуальный капитал: «…Мы движемся к постиндустриальному миру, в котором правит триада «образование – наука – инновации».

Казахстанские ученые, как и представители других сфер, стремятся внести свой вклад в развитие молодого государства. И добиваются заметных успехов. Наука развита в ведущих отраслях экономики – горно-металлургической, нефтегазохимической и аграрной.

Ряд разработанных в Казах­стане технологий может успешно конкурировать с передовыми зарубежными. В числе прорывных направлений развития металлургии в Казахстане можно выделить разработку и реализацию инновационных технологий, обеспечивающих повышение извлечения цветных, благородных, редких, редкоземельных металлов, спецсталей и суперсплавов.

Разработаны технология получения ферросилиция с низким содержанием алюминия для выплавки электротехнических сталей, технологии получения коррозионностойких материалов на основе шлака ниобиевого производства, кристаллического кремния с использованием микросилика. Разработаны новые гидрометаллургические и комбинированные технологии для переработки забалансовых и труднообогатимых медных руд Жезказганского месторождения, а также шлаков и хвос­тов обогащения для внедрения в производство ТОО «Корпорация Казахмыс». Построен и запущен в промышленную эксплуатацию первый в Казахстане и второй в мире производственный цех горячего цианирования по доизвлечению золота из лежалых и текущих хвостов упорной углисто-мышьяковой сульфидной руды.

Сравнительный анализ разработок казахстанских ученых в области химических наук с мировыми современными тенденциями показывает высокий уровень выполненных работ в области нефтепереработки, газонефтехимии, катализа, электрохимии, синтезов на основе наноматериалов, фитохимии.

Разработки характеризуются междисциплинарными подходами, использованием нанотехнологических методологий и соблюдением основных принципов «зеленой химии». Разработаны технология получения гидрофобно-модифицированных полимерных присадок для ингибирования парафиноотложения и снижения температуры потери текучести нефти, технология синтеза гуматсодержащих композиционных материалов для нейтрализации замазученного грунта и полимерные сорбенты для очистки водной поверхности и почвы от нефтепродуктов. Также разработаны наноразмерные каталитические системы для процессов переработки нефти с получением высокочистых моторных топлив, соответствующих стандартам «Евро-5».

– Имея собственные новые технологии, наши ученые могут внести существенный вклад в процесс инновационного развития и индустриализации страны?

– Действительно, достижения Казахстана в первую очередь связаны с внедрением программы индустриализации, разработанной при непосредственном участии Главы государства. В результате появилось множество новых промышленных отраслей, рабочих мест, которые, в свою очередь, стали постоянным источником занятости для тысяч казахстанцев.

Один из эффективных способов обогащения государства – развивать тяжелую промышленность и постоянно дополнять инновационными достижениями. В развитых западных странах это называется Scientific support (научная помощь), то есть научное сопровождение производства. Актуальность приобретенной, пусть даже самой современной технологии в связи с быстрым развитием науки теряет­ся уже в течение 5 лет. Поэтому надо поддерживать на переднем крае любой завод или фабрику на основе научного сопровождения, как это происходит в США, Западной Европе, Японии, Южной Корее, не забывая об аксиоме «Без науки нет прогресса».

Но следует отметить, что в современном Казахстане со стороны производства нет большого спроса на науку, как это было раньше. Причин две. Первая – многие крупные промышленные предприятия находятся в руках иностранных инвесторов, которые в своих странах имеют множество научно-исследовательских институтов, куда и направляются средства, выделенные на науку. А более мелкие промышленные предприятия – монополисты, и какой бы товар они ни производили, спрос будет всегда. Вторая причина – разрушен мост между научной лабораторией и заводом.

За последние 25 лет накопилось большое количество завершенных работ для внедрения в производст­во. Однако они не внедряются из-за невозможности проведения полупромышленных испытаний и получения опытных партий продуктов.

А ведь ранее при крупных заводах были опытные или экспериментальные цеха. Таким образом, назрела необходимость возродить их наряду с конструкторскими отделами, хотя это требует больших финансовых вложений. Это можно решить с помощью создания государственно-частного партнерства, которое находит в наше время большое распространение.

– Но наверняка есть положительные примеры удачного союза предприя­тий и науки?

– Ярким примером эффективности интеграции науки и произ­водства может служить универсальный аграрный комплекс «Байсерке» близ Алматы. Его руководитель – почетный член НАН РК, профессор Темирхан Досмухамбетов. Там достигнуты рекордные показатели урожайности таких сельхозкультур, как, к примеру, пшеница, кукуруза, соя, а также показатели по выращиванию племенного крупного рогатого скота с привлечением академиков НАН, работающих в КазНАУ и научно-исследовательских институтах. Отличительной особенностью «Байсерке» является то, что наряду с учеными НАН одновременно работают и специалисты, прошедшие обучение за рубежом по программе «Болашак». Они учатся у академиков работать творчески, упорно, с энтузиазмом, чтобы бескорыстно служить высоким идеалам науки.

– Какие рекомендации можно дать относительно дальнейшего развития научной сферы страны?

– По оперативным данным в 2017 году доля внутренних затрат на НИОКР в ВВП составила 0,13%, что ниже показателя 2016 года (0,14%) и показателей стран СНГ и мира: Россия – 1,1%; Беларусь – 1%; Узбекистан, Азербайджан, Украина – 0,7–1%; США, Евросоюз, Япония – 2,5–4%. Наукоемкость ВВП носит мультипликативный эффект, то есть при росте инвестиций в нау­ку валовый продукт будет рас­ти в гораздо большем размере, чем первоначальные денежные вложения. Помимо первичного эффекта, возникает вторичный и последую­щие положительные эффекты. Поэтому большинство государств мира, и мы тоже стремимся к этому, заинтересовано в увеличении инвестиций в науку, а те государства, наукоемкость ВВП которых превышает 3%, оказывают­ся на самых передовых позициях в техническом прогрессе. Сегодня страны-технологические лидеры поддерживают показатель наукоемкости ВВП на уровне 2,7–4,3%. В натуральном виде это составляет: США – $511,1 млрд, Китай – $451,2 млрд, Япония – $168,6 млрд, Россия – $39,9 млрд.

Самое главное – необходимо усилить взаимосвязь науки с реальным сектором экономики, заниматься коммерциализацией результатов научной деятельности.

Нужно реализовать предложение, озвученное Главой государства на юбилейной сессии НАН, о выделении 1% от дохода добывающих отраслей промышленности для финансирования научных исследований в первую очередь на создание опытно-экспериментальных цехов и конструкторских бюро.

Следует отметить, что из бывших 45 академических научно-исследовательских институтов лишь треть входит в состав Министерства образования и науки, а остальные – в составе научных центров и университетов. Например, КазНИТУ им. К. Сатпаева объединяет 8 академических институтов, КБТУ – 2. При этом самое главное – необходимо закрепить административную и финансовую самостоятельность этих институтов. В таком случае процессу развития научно-исследовательских институтов ничего не угрожает. Наоборот, пойдет только на пользу: ученые, читая лекции студентам, получат дополнительный заработок, подготовят учеников, научные кадры. Здесь главный вопрос – это система их финансирования.

По системе, сложившейся до сих пор в МОН, около 380 НИИ на равных условиях принимают участие в конкурсе. Это в корне неправильно. Необходимо вернуться к системе категорийности научных организаций, определяемой по результатам рейтинга. В этом случае должно быть определено место каждого научного учреждения согласно рейтингу.

Ученые НАН РК еще 4–5 лет назад в своем Нацдокладе о науке подготовили новую схему финансирования и рекомендовали ее Высшей научно-технической комиссии (ВНТК) при Правительстве РК. В ее основу положен принцип разделения институтов на категории согласно их достижениям (опыт, международные достижения, оснащение современными техническими и электронными установками, научные кадры и т. д.). Например, 1-я категория – 40 институтов, 2-я категория – 40, а не вошедшие в состав этих групп должны считаться институтами без категорий. Каждые 3–5 лет по результатам конкурса-аттестации составы этих групп должны меняться. А фонд финансирования предлагается определить следую­щим образом: например, для 1-й категории – 50%, 2-й категории – 30%, остальным – 20%. Только так мы сможем сохранить имеющиеся у нас научные школы и лаборатории мирового уровня, которые соз­давались десятилетиями.

Необходимо принять правовой акт, регламентирующий координацию деятельности национальных научных советов (ННС), в котором предусмотреть введение вознаграж­дения за проведение экспертизы конкретного проекта, программы (отчета по ним), мониторинга выполнения научных работ, согласно указанию Главы государства, а также исключить практику отправки Национальным центром государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) поступивших на конкурс проектов и программ зарубежным экспертам. Поясню: учитывая работу ННС и НЦГНТЭ в условиях цейт­нота из-за непомерно большого количества подаваемых на конкурс работ, необходимо предусмотреть предварительную общественную экспертизу – рекомендации Нацио­нальной академии наук вместо неэффективной и не оправдавшей себя практики отправления их зарубежным экспертам. Следует требовать аргументированных обосно­ваний членов ННС относительно принятого решения, необходимо повысить их ответственность за объективность экспертизы.

Вхождение в Болонскую конвенцию без сохранения традиционных для СНГ правил в подготовке научных кадров не принесло желаемых позитивных результатов. Следовало бы внедрить новые элементы, сохранив некоторые из старой традиционной системы. Например, вернуть звание док­тора наук, которое сохранилось во всех странах СНГ, вошедших в Болонский процесс с сохранением прежних традиционных положений. Звание РһD равнозначно прежнему званию кандидата наук, поэтому опыт подсказывает, что необходимо ввести более высокую ученую степень хабилит-доктора, согласно модели некоторых западноевропейских стран.

Президент Нурсултан Назарбаев поставил перед страной грандиоз­ные и уникальные цели и задачи, которые, бесспорно, будут достигнуты. Национальной академии наук республики также предстоит выполнить огромную, интерес­ную и захватывающую работу, конечной целью которой является дальнейший расцвет нашего государства.