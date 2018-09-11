​Без науки нет прогресса

Академия наук Казахстана, созданная более 72 лет назад, с первых лет развернула широкие исследования по освоению богатейших природных ресурсов, внесла весомый вклад в развитие производительных сил страны, в решение важнейших проблем экономического, социального и духовного развития казахстанского общества. О том, какие задачи сегодня решает отечественная наука, какие приоритеты расставляет на будущее, рассказывает президент Национальной академии наук Республики Казахстан академик Мурат Журинов.
– Мурат Журинович, чем сегодня можно гордиться казахстанской науке?
– На данный момент казахстанская наука, как и наше молодое независимое государство, находится на том важнейшем этапе, когда необходимо делать ставку в первую очередь на интеллектуальный потенциал. Как сказал Лидер нации Нурсултан Назарбаев, вне зависимости от наличия или отсутствия природных богатств главным достоянием и ресурсом любой страны является его интеллектуальный капитал: «…Мы движемся к постиндустриальному миру, в котором правит триада «образование – наука – инновации».
Казахстанские ученые, как и представители других сфер, стремятся внести свой вклад в развитие молодого государства. И добиваются заметных успехов. Наука развита в ведущих отраслях экономики – горно-металлургической, нефтегазохимической и аграрной.
Ряд разработанных в Казахстане технологий может успешно конкурировать с передовыми зарубежными. В числе прорывных направлений развития металлургии в Казахстане можно выделить разработку и реализацию инновационных технологий, обеспечивающих повышение извлечения цветных, благородных, редких, редкоземельных металлов, спецсталей и суперсплавов.
Разработаны технология получения ферросилиция с низким содержанием алюминия для выплавки электротехнических сталей, технологии получения коррозионностойких материалов на основе шлака ниобиевого производства, кристаллического кремния с использованием микросилика. Разработаны новые гидрометаллургические и комбинированные технологии для переработки забалансовых и труднообогатимых медных руд Жезказганского месторождения, а также шлаков и хвостов обогащения для внедрения в производство ТОО «Корпорация Казахмыс». Построен и запущен в промышленную эксплуатацию первый в Казахстане и второй в мире производственный цех горячего цианирования по доизвлечению золота из лежалых и текущих хвостов упорной углисто-мышьяковой сульфидной руды.
Сравнительный анализ разработок казахстанских ученых в области химических наук с мировыми современными тенденциями показывает высокий уровень выполненных работ в области нефтепереработки, газонефтехимии, катализа, электрохимии, синтезов на основе наноматериалов, фитохимии.
Разработки характеризуются междисциплинарными подходами, использованием нанотехнологических методологий и соблюдением основных принципов «зеленой химии». Разработаны технология получения гидрофобно-модифицированных полимерных присадок для ингибирования парафиноотложения и снижения температуры потери текучести нефти, технология синтеза гуматсодержащих композиционных материалов для нейтрализации замазученного грунта и полимерные сорбенты для очистки водной поверхности и почвы от нефтепродуктов. Также разработаны наноразмерные каталитические системы для процессов переработки нефти с получением высокочистых моторных топлив, соответствующих стандартам «Евро-5».
– Имея собственные новые технологии, наши ученые могут внести существенный вклад в процесс инновационного развития и индустриализации страны?
– Действительно, достижения Казахстана в первую очередь связаны с внедрением программы индустриализации, разработанной при непосредственном участии Главы государства. В результате появилось множество новых промышленных отраслей, рабочих мест, которые, в свою очередь, стали постоянным источником занятости для тысяч казахстанцев.
Один из эффективных способов обогащения государства – развивать тяжелую промышленность и постоянно дополнять инновационными достижениями. В развитых западных странах это называется Scientific support (научная помощь), то есть научное сопровождение производства. Актуальность приобретенной, пусть даже самой современной технологии в связи с быстрым развитием науки теряется уже в течение 5 лет. Поэтому надо поддерживать на переднем крае любой завод или фабрику на основе научного сопровождения, как это происходит в США, Западной Европе, Японии, Южной Корее, не забывая об аксиоме «Без науки нет прогресса».
Но следует отметить, что в современном Казахстане со стороны производства нет большого спроса на науку, как это было раньше. Причин две. Первая – многие крупные промышленные предприятия находятся в руках иностранных инвесторов, которые в своих странах имеют множество научно-исследовательских институтов, куда и направляются средства, выделенные на науку. А более мелкие промышленные предприятия – монополисты, и какой бы товар они ни производили, спрос будет всегда. Вторая причина – разрушен мост между научной лабораторией и заводом.
За последние 25 лет накопилось большое количество завершенных работ для внедрения в производство. Однако они не внедряются из-за невозможности проведения полупромышленных испытаний и получения опытных партий продуктов.
А ведь ранее при крупных заводах были опытные или экспериментальные цеха. Таким образом, назрела необходимость возродить их наряду с конструкторскими отделами, хотя это требует больших финансовых вложений. Это можно решить с помощью создания государственно-частного партнерства, которое находит в наше время большое распространение.
– Но наверняка есть положительные примеры удачного союза предприятий и науки?
– Ярким примером эффективности интеграции науки и производства может служить универсальный аграрный комплекс «Байсерке» близ Алматы. Его руководитель – почетный член НАН РК, профессор Темирхан Досмухамбетов. Там достигнуты рекордные показатели урожайности таких сельхозкультур, как, к примеру, пшеница, кукуруза, соя, а также показатели по выращиванию племенного крупного рогатого скота с привлечением академиков НАН, работающих в КазНАУ и научно-исследовательских институтах. Отличительной особенностью «Байсерке» является то, что наряду с учеными НАН одновременно работают и специалисты, прошедшие обучение за рубежом по программе «Болашак». Они учатся у академиков работать творчески, упорно, с энтузиазмом, чтобы бескорыстно служить высоким идеалам науки.
– Какие рекомендации можно дать относительно дальнейшего развития научной сферы страны?
– По оперативным данным в 2017 году доля внутренних затрат на НИОКР в ВВП составила 0,13%, что ниже показателя 2016 года (0,14%) и показателей стран СНГ и мира: Россия – 1,1%; Беларусь – 1%; Узбекистан, Азербайджан, Украина – 0,7–1%; США, Евросоюз, Япония – 2,5–4%. Наукоемкость ВВП носит мультипликативный эффект, то есть при росте инвестиций в науку валовый продукт будет расти в гораздо большем размере, чем первоначальные денежные вложения. Помимо первичного эффекта, возникает вторичный и последующие положительные эффекты. Поэтому большинство государств мира, и мы тоже стремимся к этому, заинтересовано в увеличении инвестиций в науку, а те государства, наукоемкость ВВП которых превышает 3%, оказываются на самых передовых позициях в техническом прогрессе. Сегодня страны-технологические лидеры поддерживают показатель наукоемкости ВВП на уровне 2,7–4,3%. В натуральном виде это составляет: США – $511,1 млрд, Китай – $451,2 млрд, Япония – $168,6 млрд, Россия – $39,9 млрд.
Самое главное – необходимо усилить взаимосвязь науки с реальным сектором экономики, заниматься коммерциализацией результатов научной деятельности.
Нужно реализовать предложение, озвученное Главой государства на юбилейной сессии НАН, о выделении 1% от дохода добывающих отраслей промышленности для финансирования научных исследований в первую очередь на создание опытно-экспериментальных цехов и конструкторских бюро.
Следует отметить, что из бывших 45 академических научно-исследовательских институтов лишь треть входит в состав Министерства образования и науки, а остальные – в составе научных центров и университетов. Например, КазНИТУ им. К. Сатпаева объединяет 8 академических институтов, КБТУ – 2. При этом самое главное – необходимо закрепить административную и финансовую самостоятельность этих институтов. В таком случае процессу развития научно-исследовательских институтов ничего не угрожает. Наоборот, пойдет только на пользу: ученые, читая лекции студентам, получат дополнительный заработок, подготовят учеников, научные кадры. Здесь главный вопрос – это система их финансирования.
По системе, сложившейся до сих пор в МОН, около 380 НИИ на равных условиях принимают участие в конкурсе. Это в корне неправильно. Необходимо вернуться к системе категорийности научных организаций, определяемой по результатам рейтинга. В этом случае должно быть определено место каждого научного учреждения согласно рейтингу.
Ученые НАН РК еще 4–5 лет назад в своем Нацдокладе о науке подготовили новую схему финансирования и рекомендовали ее Высшей научно-технической комиссии (ВНТК) при Правительстве РК. В ее основу положен принцип разделения институтов на категории согласно их достижениям (опыт, международные достижения, оснащение современными техническими и электронными установками, научные кадры и т. д.). Например, 1-я категория – 40 институтов, 2-я категория – 40, а не вошедшие в состав этих групп должны считаться институтами без категорий. Каждые 3–5 лет по результатам конкурса-аттестации составы этих групп должны меняться. А фонд финансирования предлагается определить следующим образом: например, для 1-й категории – 50%, 2-й категории – 30%, остальным – 20%. Только так мы сможем сохранить имеющиеся у нас научные школы и лаборатории мирового уровня, которые создавались десятилетиями.
Необходимо принять правовой акт, регламентирующий координацию деятельности национальных научных советов (ННС), в котором предусмотреть введение вознаграждения за проведение экспертизы конкретного проекта, программы (отчета по ним), мониторинга выполнения научных работ, согласно указанию Главы государства, а также исключить практику отправки Национальным центром государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) поступивших на конкурс проектов и программ зарубежным экспертам. Поясню: учитывая работу ННС и НЦГНТЭ в условиях цейтнота из-за непомерно большого количества подаваемых на конкурс работ, необходимо предусмотреть предварительную общественную экспертизу – рекомендации Национальной академии наук вместо неэффективной и не оправдавшей себя практики отправления их зарубежным экспертам. Следует требовать аргументированных обоснований членов ННС относительно принятого решения, необходимо повысить их ответственность за объективность экспертизы.
Вхождение в Болонскую конвенцию без сохранения традиционных для СНГ правил в подготовке научных кадров не принесло желаемых позитивных результатов. Следовало бы внедрить новые элементы, сохранив некоторые из старой традиционной системы. Например, вернуть звание доктора наук, которое сохранилось во всех странах СНГ, вошедших в Болонский процесс с сохранением прежних традиционных положений. Звание РһD равнозначно прежнему званию кандидата наук, поэтому опыт подсказывает, что необходимо ввести более высокую ученую степень хабилит-доктора, согласно модели некоторых западноевропейских стран.
Президент Нурсултан Назарбаев поставил перед страной грандиозные и уникальные цели и задачи, которые, бесспорно, будут достигнуты. Национальной академии наук республики также предстоит выполнить огромную, интересную и захватывающую работу, конечной целью которой является дальнейший расцвет нашего государства.