Без неоправданных рисков

Сфера судопроизводства в Казахстане сейчас на стадии трансформации. Безусловно, эти глубокие перемены проводятся в интересах общества и государства. Они вытекают из поручений Президента о выстраи­вании такой работы правосудия, которая позволит возродить доверие простых граждан к судебной системе.

Мнений, рецептов и предложений на сей счет предостаточно. Есть среди них и довольно революционные. Но я полагаю, что надо действовать эволюцион­но, осмотрительно, дабы, как говорится, не выплеснуть вместе с водой и ребенка. Действующую модель судебной системы необходимо реформировать точечно, не подвергая специалистов сферы и потребителей услуг правосудия – нас, простых граж­дан – неоправданным рискам и переживаниям.

Пришло время перевести работу судебных органов на сервис­ную модель. Ошибочно считать суды и администрацию судебных органов некой обособленной сферой государственной службы, неприкасаемой «элитой».

Начнем с того, что пандемия выявила весьма существенные недостатки технической оснащенности судов, когда качество связи и онлайн-процессов оставляло желать лучшего. В настоящее время абсолютное большинство судебных процессов, и это действительно так, проводятся по инерции с пандемийных времен в онлайн-формате через различные мессенджеры. Причем все работают по-разному: Верховный суд проводит заседания через мессенджер TRUE CONF, нижестоящие суды – с помощью SKYPE, ZOOM или WhatsApp.

Такая ситуация приводит к существенным неудобствам для граждан при подготовке к судебным процессам, да и для самих сотрудников судов и судей. Полагаю, что исправить ситуацию можно, приведя используемые технологии под один удобный стандарт. Ради справедливости замечу, что в период пандемии онлайн-процессы существенно облегчили доступ граждан к правосудию. Безусловно, в данном сегменте Казахстан значительно опережает не только соседние, но и многие развитые страны.

Далее. Сервис «Төрелік», или «Судебный кабинет». Он тоже требует серьезной доработки. Сегодня сервис громоздкий и неудобный. К примеру, сведения о делах, отражаемые по районным судам, логически и последовательно не отражаются в разделе апелляционных инстанций, и это затрудняет «прослеживаемость» судьбы конкретного дела.

Упомянутый сервис необходимо оградить от манипуляций извне с доступом к сведениям. Последние, словно по волшебству, то появляются, то исчезают. Особенно это касается неудобных или неугодных сведений, которые имеют свойство пропадать с «радаров»…

Несовершенна и процедура электронной подачи исков. Вмес­те с тем техническая сторона – это не главное, хотя и имеет немаловажное с точки зрения равного и совершенного доступа к правосудию значение.

Может, и звучит парадоксально, но предлагаю разработать форматы общественного конт­роля за деятельностью судов и судей, при этом, конечно, отдавая себе отчет, что по конкретным делам судья не может быть подотчетным никому, кроме закона и Конституции.

Тем не менее исхожу из того постулата, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Налогоплательщик вправе спросить о законности и прозрачности принимаемых судьями решений. Нередки случаи, и мы это наблюдаем, что при однотипных ситуациях принимаются неидентичные решения, будь то уголовное или гражданское судопроизводство. Конечно, мне могут возразить, что одно дело не похоже на другое, но тенденция схожести принимаемых решений должна быть выдержана и соблюдена императивно.

Наверняка у адвокатского сообщества, граждан, профессиональных юристов, юридических консультантов имеются дельные предложения по этому поводу. Предлагаю собрать таковые, проработать и проанализировать их.

Еще об одной проблематике. Поскольку длительное время не только с научной точки зрения, но и как практик изучаю вопросы присяжного судопроизводства, не могу не озвучить идеи и в этой части.

Напомню, что с января 2007 года в Казахстане функ­ционируют суды с участием присяжных заседателей, имеющие под собой конституционную основу. Это модель смешанной присяжной коллегии, состоящей из одного профессионального и десяти непрофессиональных судей, которые принимают решение о виновности и наказании подсудимых после совместного обсуждения и голосования.

В обществе уже сложилось устойчивое убеждение, и проведенные статистические исследования наглядно это подтверж­дают, что мнение и авторитет судьи-профессионала в разной степени имеют влияние на существо решений, принимаемых присяжными заседателями. Но если это так, то очевидность привнесения определенных изменений в судопроизводство с участием присяжных заседателей налицо.

По Конституции страны источником власти является народ. Следовательно, предложение о совершении правосудия самими представителями народа через введение классической модели суда присяжных (вердикта присяжных и приговора от профессионального судьи) является оправданным. Такая постановка вопроса моментально решит многие наболевшие и проблемные вопросы казахстанского судопроизводства.

Во-первых, позволит избежать намеков на некие коррупционные схемы, повысит уровень доверия к правосудию, поскольку существенно улучшит независимость и беспристрастность принятия решений «судей из народа». Во-вторых, окажет значительное позитивное влияние на качество досудебного расследования, поскольку сама собой исчезнет гипотетическая возможность у прокуроров и следователей договориться с 12 присяжными «пропустить» дело…

Нынешняя смешанная система присяжного судопроизводства, безусловно, сыграла свою положительную роль на определенном этапе развития общества и государства. Но пришло время реального участия народа в отправлении правосудия, равномерного перераспределения ответственности тяжелого бремени принятия решения по уголовным делам, внедрения суда «равных».

При новом предлагаемом формате уголовного судопроизводства можно будет с увереннос­тью сказать, что условия для такого важного приоритета, как человек, его законные права и интересы, созданы. И, кроме всего прочего, представляется, что идея классического присяжного судопроизводства также соотносима с сервисной моделью отправления правосудия.