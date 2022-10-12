Фото: Минтруда РК
Общество , Цифровизация
Без обращений могут оформить 9 видов пособий и соцвыплат казахстанцы

Благодаря внедрению в пилотном режиме информационной системы «Цифровая карта семьи» (ЦКС) с 1 сентября этого года 20 тысяч казахстанцев получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 5,5 тысячи человек, или 29,4%.

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь.

«При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денег на банковский счет получателя», – пояснили в Минтруда. 

Меры государственной поддержки в проактивном формате посредством ЦКС назначены уже 5,5 тысячам граждан.

Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

На сегодняшний день на основе данных информационных систем госорганов в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.

Этапы реализации проекта:

- с 1 сентября 2022 года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;

- с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

- с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

- с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

«Для исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414. По всем вопросам обращаться в колл-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный», – добавили в министерстве.

 

 

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