Фото: Kazpravda.kz
Транспорт
Без отклонений от нормы – МИИР о работе пассажирского транспорта в Казахстане

Пассажирские перевозки в Казахстане осуществляются в обычном режиме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанжiгiт Омархан, сообщает Kazpravda.kz.

«Уважаемые друзья и коллеги! Темой №1 последних дней стал переезд граждан Российской Федерации в соседние государства. В социальных сетях появляются сообщения о скоплении людей на пограничных переходах. Судя по комментариям под постами, эта тема привлекает большое внимание казахстанцев.

Исходя из своего опыта, знаю, что рано или поздно в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начнут поступать журналистские запросы, так как в зону ответственности нашего ведомства входят вопросы пассажирских автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок.

В этой связи как пресс-секретарь МИИР РК считаю нужным своевременно проинформировать коллег о текущей ситуации на транспорте и дорогах», – говорится в обращении к отечественным медиа.

В настоящий момент, по словам пресс-секретаря МИИР, вся транспортная инфраструктура в республике работает в штатном режиме. Поезда ходят, самолеты летают, автобусы ездят без каких-либо особенных отклонений от нормы.

На республиканских дорогах сейчас обстановка тоже обычная. Интенсивность движения такая же, как и на предыдущей неделе.

Также Омархан сообщил, что в рамках выполнения задач по увеличению провозной емкости и сокращению задержек авиарейсов вчера вечером в Казахстан прибыл новый борт Boeing-737. Это уже четвертый Boeing, который авиакомпания SCAT получила за последние 1,5 месяца. Вместе с ним в парке воздушных судов перевозчика теперь 30 самолетов.

До конца года флот гражданской авиации Казахстана пополнится еще 10 судами.

 

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