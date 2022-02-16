Без пандуса

Ответ на этот вопрос ищет человек с ограниченными возможностями Салтанат Есбосынова. Жительница Шымкента спустя десять лет дождалась социального жилья и вместо радости получила полное разочарование. Выяснилось, что новостройка в микрорайоне «Туран-2», в которой ей выделили квартиру, абсолютно не приспособлена для таких, как она. Передвигаться молодая женщина может только с помощью инвалидной коляски, да вот беда – пандусы в подъезде не предусмотрены.
– Я десять лет стояла в очереди на жилье и вот – получила, – сокрушается Салтанат Есбосынова. – Не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Родственники меня на руках занесли, чтобы я посмотрела, какая у меня квартира. Но кто это будет делать потом? Как я могу попасть в квартиру по ступенькам, сидя в инвалидном кресле?!
Салтанат рассказывает, что еще до получения документов, вручения ключей она общалась со специалистами управления жилья, интересовалась, сможет ли она беспрепятственно попадать в свою квартиру. Там ее заверили, что дом как раз и предназначен для таких граждан с ограниченными возможностями, как она. Только вот на поверку все оказалось совсем по-другому.