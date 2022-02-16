Без пандуса Любовь Доброта, Шымкент

Ответ на этот вопрос ищет человек с ограниченными возможностями Салтанат Есбосынова. Жительница Шымкента спустя десять лет дождалась социального жилья и вместо радости получила полное разочарование. Выяснилось, что новостройка в микрорайоне «Туран-2», в которой ей выделили квартиру, абсолютно не приспособлена для таких, как она. Передвигаться молодая женщина может только с помощью инвалидной коляски, да вот беда – пандусы в подъезде не предусмотрены.



– Я десять лет стояла в очереди на жилье и вот – получила, – сокрушается Салтанат Есбосынова. – Не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Родственники меня на руках занесли, чтобы я посмотрела, какая у меня квартира. Но кто это будет делать потом? Как я могу попасть в квартиру по ступенькам, сидя в инвалидном кресле?!



Салтанат рассказывает, что еще до получения документов, вручения ключей она общалась со специалистами управления жилья, интересовалась, сможет ли она беспрепятственно попадать в свою квартиру. Там ее заверили, что дом как раз и предназначен для таких граждан с ограниченными возможностями, как она. Только вот на поверку все оказалось совсем по-другому.



До подъезда новостройки есть пандус, а дальше застройщик не стал заморачиваться и не оборудовал подъезд специальным приспособлением для людей с ограниченными возможностями. Одним словом, сэкономил. И если еще подрядчика хоть как-то можно понять, то куда смотрели многочисленные представители городских управлений строительства, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, ГАСК, которые входят в состав приемной комиссии новостроек?

Этот же вопрос напрямую касается и управления жилья, занимающегося распределением квартир среди очередников, среди которых социально незащищенные граждане.



– Мне сказали, что это дом моей категории, когда я спросила в управлении жилья, прежде чем получить техпаспорт, – жалуется Салтанат Есбосынова. – Дескать, подписывайте договор, ключ у охраны заберете. Уже тогда меня эта фраза насторожила. Видимо, предполагалось, что я сяду в своей однокомнатной квартире и так из нее никуда и не выйду. Но даже если просто сидеть дома, жить мне здесь все равно невозможно, ведь я даже не могу воспользоваться санузлом. Элементарно коляска не проходит в дверной проем.



Руководитель отдела учета и распределения жилья управления жилья г. Шымкента Жулдыз Ордабекова попыталась отрицать очевидное, утверждая по телефону, что пандус в подъезде есть, да и межкомнатные двери соответствуют стандарту.



– Там пандус есть, просто уклон не соответствует стандарту, а двери установлены стандартные, в санузлах принята ширина 60–70 сантиметров, а коляска у нее 90 сантиметров, – поясняет Жулдыз Ордабекова. – Только в этом дело. Теперь, чтобы ее вопрос решить, мы всесторонне рассматриваем эту ситуацию. Может, двери поменять, чтобы ей было удобно. Либо сейчас юристы наши рассматривают возможность как-то перевести ее в другую квартиру, чтобы это было юридически обосновано. Все эти вопросы нами рассматриваются.



Подрядной организации, строившей дом, уже сделали предупреждение. Выслушать проблемы Салтанат приехал заместитель акима города Ергали Билисбеков. Ей даже рассказывать ничего чиновнику не пришлось, и так все видно. Он пообещал разобраться и, как сообщила пресс-служба, потребовал от компании-застройщика устранить все недочеты. А еще обратил внимание на то, что в проектной документации новостроек строго учтены требования по созданию условий для граждан с ограниченными возможностями. Квартиры им должны выдаваться исключительно на нижних этажах.



В управлении по жилью утверждают, что в прошлом году квартиры в новостройках получил 21 инвалид первой и второй групп и ни одной жалобы на проблемы не поступало. Салтанат остается только порадоваться за них. Не успев заселиться в новую однокомнатную квартиру, женщина вынуждена была тут же вернуться в родительский дом.



– В последнее время есть определенные требования к новостройкам, в проектах изначально предусмотрена доступная среда – от пандусов до лифтов, – прокомментировал ситуацию председатель ОО «Общество инвалидов» Шымкента Владимир Торопов. – СНИПы в новостройках предполагают полную доступность среды. Не могу понять, как так получилось, ошибка какая-то или досадное недоразумение произошло. Хотя в целом по городу сложности по созданию безбарьерной среды есть.



Владимир Торопов сетует, что те же пандусы в городе есть не везде. А кое-где их соорудили исключительно для проверяющих, потому что человек на инвалидной коляске воспользоваться ими не может, учитывая запредельный градус уклона.



Не удалось общественному объединению решить еще один важный для людей с ограниченными возможностями вопрос, хотя и написали не один десяток писем в акимат города и другие инстанции, призванные заботиться о создании условий для людей с инвалидностью.



Дело в том, что от автобусной остановки до здания медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) расстояние почти в один километр. Его приходится преодолевать пешком либо на такси. Все попытки добиться от властей, чтобы продлили до учреждения хотя бы один автобусный маршрут, оказались безуспешными.



И так на протяжении полутора десятка лет с тех пор, как власти решили сделать доброе дело, объединив все районные медико-социальные экспертизы в одном месте. Для них выделили здание по улице Диваева, чтобы инвалидам было удобно и не приходилось ездить по всему городу. Естественно, те обрадовались, даже не предполагая, что добираться станет еще сложнее.



Уже и улицу Диваева отремонтировали, но дальше обещаний пустить до МСЭК автобусный маршрут городские власти так и не продвинулись. Так что удивляться тому, что инвалид-колясочник получила квартиру в новостройке без пандуса, и вовсе не стоит. Тем более что «она там одна такая», как сообщила Жулдыз Ордабекова.