Без плана не вырыть котлована

Тревожной информацией поделились в областном управлении строительства, архитектуры и градостроительства: поручение Правительства по обеспечению всех населенных пунктов генпланами и схемами застройки столкнулось с проблемой местного финансирования.

– Земельный кодекс запре­щает предоставлять участки для строительства, если нет генплана или проекта детальной планировки, – рассказал замес­титель руководителя управления Сарым Дюсупов. – Кроме того, градостроительные схемы требуются для создания нацио­нальной геоинформационной системы, для предоставления госуслуг. Правительство отвело на всю работу срок до 2020-го. В прошлом году в соответствии с областной «дорожной картой» планировалось обеспечить документацией 51 населенный пункт, за 2019–2020 годы – еще 453. Но в реальности выделенных в 2018-м средств хватило лишь на 10 генпланов и 4 плана детальной планировки. Поручение под угрозой невыполнения.

По данным управления, дефицит необходимых средств сос­тавил 432 млн тенге. При этом все заявки на финансирование в прошлом году оказались отклонены. В итоге, как отметил Сарым Дюсупов, из 10 городов и 714 сел и поселков генпланами на сегодня обеспечена только треть. Более того, может забуксовать разработка и такого обязательного документа, как региональная комплексная схема городского планирования, – в бюджете 2019 года на это тоже нет денег.

– Вопрос генпланов неоднократно поднимался предпринимателями, – отметил Сарым Дюсупов. – Он входит в 7 совместных инициатив Правительства и НПП «Атамекен», но, к сожалению, пока для Восточного Казахстана проблема остается актуальной.

К слову, на днях специалистам управления поручили создать алгоритм современного планирования, приближающий зоны отдыха и спорта к спальным райо­нам. В качестве примера первый замес­титель акима Восточного Казахстана Ерлан Аймукашев привел новые велосипедные дорожки в Усть-Каменогорске общей протяженностью 18 км.

– Велодорожки должны пролегать от мест проживания, – пояснил заместитель акима. – Изучите пример Москвы, Рима, мировых туристических кластеров... Надо брать за основу современные методы и использовать алгоритм, который подойдет нашему региону.