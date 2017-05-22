​Без погрешностей

Его участники обсудили вопросы, касающиеся участия иностранных инвесторов в дерегулировании бизнес-процессов в Казахстане, в том числе в секторе телекоммуникаций и страховой индустрии.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил Правительству к 1 июля текущего года разработать системные меры по дерегулированию бизнеса с внедрением лучших стандартов и практик развитых стран. В связи с этим члены совета внесли свои предложения по вовлечению в процесс представителей малых и средних международных компаний, а также рассмотрели воп­росы ревизии законодатель­ства на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции, и снижения всех видов издержек для бизнеса.